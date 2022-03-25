Арестованное приставами нежилое помещение в Петрозаводске выставлено на торги

Служба судебных приставов Карелии объявила о продаже арестованного за долги нежилого помещения в Петрозаводске.
Уведомление о торгах размещено на официальном сайте ведомства.
Помещение площадью 102, 5 м2 на ул. Новосулажгорская продается за 2,2 млн рублей.
Кроме того, в перечне выставленного на продажу имущества числится дачный участок в кооперативе «Комета» площадью 15 соток за 97,2 тыс. рублей.
«В процессе исполнения требований судебных актов, актов иных органов и должностных лиц судебными приставами-исполнителями совершаются исполнительные действия по установлению имущества должника и наложения на него ареста, а также осуществляется принудительная его реализация путем продажи специализированными организациями», — пояснили в УФССП.
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