Арестованного зампредседателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* внести в список террористов и экстремистов

К званию иностранного агента у арестованного на днях лидера отделения партии в Пскове прибавилось новое.
Росфинмониторинг сегодня, 9 декабря, внес в перечень террористов и экстремистов заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Ранее он был признан иностранным агентом, а на днях его арестовали.
3 декабря, напомним, в отношении политика было возбуждено уголовное дело о распространении военных фейков. Он был отправлен в СИЗО. Повод послужила публикация в Телеграме от 2022 года. Тогда, напомним, уголовной статьи о военных фейках не существовало.
Последнее время Шлосберг находился под домашним арестом по обвинению в дискредитации армии. А осенью 2024 года он получил 420 часов обязательных работ за неисполнение обязанностей «иностранного агента». Сейчас ему грозит уже до 10 лет реального лишения свободы. Он свою вину не признает.
*лицо, признанное в России иностранным агентом.