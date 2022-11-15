Арестованные автомобили и недвижимость должников выставлены на торги в Карелии

Служба судебных приставов в Карелии обновила список арестованного за долги и выставленного на продажу имущества должников.

Например, в перечень включен автомобиль Kia Rio 2018 года выпуска после ДТП стоимость 639625 рублей и BMW 325I 2003 года выпуска за 368560 рублей.

Кроме того, на торги выставлен фронтальный погрузчик 1987 года выпуска за 1 млн 377 340 рублей

Также в списке арестованного имущества несколько земельных участков в Медвежьегорском и Олонецком районах стоимостью от 195400 рублей до 291000 рублей.