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Арестованные приставами автомобили в Петрозаводске выставлены на продажу по цене ниже рыночной

Новости. Общество
11:47, 23 Июня 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелии опубликовало новый перечень автотранспорта, арестованного за долги и выставленного на продажу.

«В настоящее время посредством проведения публичных торгов ниже среднерыночной стоимости осуществляется реализация следующего имущества», — говорится в сообщении на официальном сайте УФССП.

В список включены 3 автомобиля и 2 полуприцепа.

В их числе Тойота Corolla 2013 года выпуска стоимостью 482 тыс. рублей и Toyota Camry 2013 года выпуска — 582,2 тыс. рублей.

Полный перечень смотрите в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Интересно
2021-06-23 12:07:14
За такие деньги какой смысл покупать? Тем более, что вёдер в Петрозаводске в два раза больше чем надо, мой знакомый год продавал свою машину, хотел 200.000 ,продал за 120.000 рублей и перекрестился.....
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