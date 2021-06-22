Арестованные приставами автомобили в Петрозаводске выставлены на продажу по цене ниже рыночной

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелии опубликовало новый перечень автотранспорта, арестованного за долги и выставленного на продажу.
«В настоящее время посредством проведения публичных торгов ниже среднерыночной стоимости осуществляется реализация следующего имущества», — говорится в сообщении на официальном сайте УФССП.
В список включены 3 автомобиля и 2 полуприцепа.
В их числе Тойота Corolla 2013 года выпуска стоимостью 482 тыс. рублей и Toyota Camry 2013 года выпуска — 582,2 тыс. рублей.
Полный перечень смотрите в интернет-газете «Вести Карелии».
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