Арестованные за долги автобусы выставлены на торги в Карелии

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии опубликовало на своем официальном сайте новый «прайс-лист» на автотранспорт, арестованный за долги.

На продажу выставлены два автобуса Mercedes-Benz Sprinter 2014 года выпуска. Один — за 572050 рублей, второй — за 618800 рублей. Оба находятся в Суоярви.

«Реализация арестованного имущества осуществляется по рыночной стоимости, представляющей собой цену, по которой данное имущество реализуется на открытом рынке в условиях конкуренции и привлекательна уже тем, что помогает сэкономить время и приобрести необходимое оборудование, транспортные средства, самоходные машины, в том числе для представителей малого и среднего бизнеса, по доступным ценам. При этом реализация арестованного имущества в числе прочего может осуществляться в среднем на 15% ниже среднерыночной стоимости аналогов», — говорится в сообщении УФССП.

Потенциальным покупателям предлагают зайти на сайт МТУ Росимущества.