Арестованный хозяин торгового центра "Ягуар" в Петрозаводске написал явку с повинной

Предприниматель Гусейн Мамедов, обвиняемый в даче взятки в размере 200 тысяч рублей заместителю мэра Петрозаводска Евгению Перову, который деньги не взял, написал явку с повинной.

Как стало известно "Столице на Онего" – и это подтвердили в правоохранительных органах, 54-летний предприниматель Гусейн Мамедов написал явку с повинной и дает показания следствию. Кроме того, он обжаловал решение петрозаводского суда, 12 марта арестовавшего его до 9 мая.

По имеющейся у нашего издания информации, в апелляционной жалобе в Верховный суд республики Гусейн Мамедов, ссылаясь на проблемы со здоровьем, попросил заменить ему содержание под стражей на домашний арест.

Напомним, что являющегося одним из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными (ст. 291 ч.4 УК РФ) заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял. Это произошло 20 октября прошлого года, незадолго до открытия торгового центра "Ягуар", который начинали строить как физкультурно-оздоровительный комплекс. По имеющейся информации, на допросе Гусейн Мамедов сообщил, что, давая деньги Перову, он хотел отблагодарить его за открытие "Ягуара".

Оперативное сопровождение этого уголовного дела ведут сотрудники УФСБ Карелии, организовавшие видеозапись передачи Мамедовым денег Перову.

Ранее сообщалось, что на месте бывшего мини-рынка "Ягуар" на улице Древлянка вместо физкультурно-оздоровительного центра появился одноименный торговый комплекс, где бойко идет торговля одеждой, бытовой химией, товарами на каждый день и т.д. И только в одном небольшом помещении открыта фитнес-студия. Между тем, городские власти неоднократно заверяли жителей, что "на улице Древлянка будет построен физкультурно-оздоровительный объект, а не торговый".

Однако все произошло наоборот: ФОК так и остался на бумаге.