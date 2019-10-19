Арестовано более 130 кг мяса в Карелии

По результатам проверок был наложен арест на 50 партий мясной продукции, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

С начала года управлением был проверен 81 объект.

Нарушения санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании установлены в 12 объектах (14,8%).

Было арестовано 132,5 кг мясной продукции, вынесено 16 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше полумиллиона рублей.

В исследованных образцах мясной продукции превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов, антибиотиков не выявлено.

К основным нарушениям, выявленным в ходе контрольно-надзорных мероприятий, относятся: нарушение условий хранения мясной продукции, отсутствие контроля за соблюдением температурно-влажностного режима хранения мясной продукции, отсутствие маркировочных ярлыков.