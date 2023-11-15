Археологические раскопки на территории сгоревшей церкви в Кондопоге продолжатся и в следующем году

В управлении по охране ОКН Карелии рассказали о ходе работ по восстановлению храма.

В паблике управления по охране ОКН Карелии 15 ноября рассказали о том, как идет работа по восстановлению Успенской церкви в Кондопоге.

Как напомнили в группе, в 2022 году Министерством культуры России был заключен госконтракт на производство работ, определены подрядчики, субподрядчики и прочие участники этого процесса.



В первый же сезон подтвердилось, что на таких объектах требуется дообследование территории археологами, и работы по срубу были организованы на удаленной площадке.



Было принято решение направить благотворительные деньги на воссоздание икон погибшего иконостаса — в мае проект реконструкции иконостаса был готов и представлен профессиональной общественности.



«Археологическое лето 2023 года преподнесло неожиданное открытие — судя по всему, поселение в Кондопоге гораздо старше, чем мы думали, и раскопки продолжатся и в 2024 году. Воссоздание сруба тем временем продолжается на удаленной площадке», — рассказали в источнике.

Напомним, у недействующего храма в деревне около Олонца установили поклонный крест.