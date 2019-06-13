Подписаться
Новости. Общество
12:09, 13 Июня 2019
фото: "Столица на Онего"

Архитекторы Карелии предложили еще два места для установки стелы "Город воинской славы"

Загрузка...

Союз архитекторов Карелии создал открытое письмо, в котором прокомментировал всю ситуацию с выбором места для стелы Воинской славы и отметил, что власти города упорно не хотят прислушиваться к мнению профессионалов.

- Несколько лет тому назад, в апреле 2015 года Петрозаводску было присвоено почетное звание города Воинской славы. С тех пор прошло немало времени, а стела до сих пор не установлена, - написали архитекторы. - Дважды администрация города не давала ход грамотным и проработанным градостроительным решениям уже готовым к реализации. Поначалу власти города продемонстрировали правильный и тщательный подход к осуществлению проекта. Была создана рабочая группа из представителей общественных организаций и специалистов - архитекторов, художников и скульпторов. Результатом работы этой группы стал законченный проект установки стелы Воинской славы на бульваре Победы.

Спустя полгода после принятия этого решения и его публикации, настойчиво зазвучали голоса о том, что стелу надо размещать непосредственно в историческом центре.

В этот раз, уже в качестве компромисса между общественностью, ветеранами и профессионалами, архитекторами был проработан вариант по размещению стелы у здания городской администрации со стороны ул. Куйбышева.

Общественный градостроительный совет одобрил этот компромисс и новый проект стелы в этом месте.

Но и этому варианту не суждено было претвориться в жизнь. В 2018-2019 году начались разговоры о необходимости нового места для стелы.

В третий раз администрация уже не создает рабочую группу и к мнению архитекторов особо не прислушивается. В этот раз работают общественные площадки, на которых предлагаются, но не прорабатываются, новые (а вернее ранее уже рассмотренные) варианты для размещения стелы.

Итогом этих обсуждений, стало решение разместить стелу Воинской славы на месте Дерева Дружбы, что неприемлемо: размещать новые памятники за счет сноса других нельзя.

На одном из недавних градостроительных советов архитекторами было дополнительно предложено и проработано еще два места для размещения стелы Воинской славы, которые почему-то были проигнорированы.

Какие два места для установки стелы предлагают архитекторы, а также полный текст письма – читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-06-13 12:31:31
Носятся с этой стелой как с писаной торбой, не знают куда установить. Можно подумать, что от места её установления что-то изменится.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2019, 09:30
В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки
08.06.2019, 18:30
Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей
10.06.2019, 09:22
Звезды российской эстрады выступят в Карелии в честь юбилея Кондопожского ЦБК
08.06.2019, 15:17
СРОЧНО: Ливни, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Карелию
07.06.2019, 11:03
В районе Карелии маленького ребенка укусила змея

Аналитика

Сегодня 09:38
Капитал
Туристы – это проблема или деньги?
Норвежцы обеспокоены ростом турпотока. С одной стороны, это приток денег, с другой – проблемы с экологией, инфраструктурой и населением.
Крысы в городе: что делать? 2
11.06.2019 17:02
"Версия Куприянова не подтверждается документально" 2
10.06.2019 11:20
Лето: время жарить
10.06.2019 09:35
"Кареллеспром" подводит итоги 8
07.06.2019 17:39
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:56
Личное мнение
"Дружба уже не так актуальна?" 5
Публикуем обращение членов правления Союза архитекторов Карелии по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.
Без эмоций
11.06.2019 14:31
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 9
10.06.2019 15:50
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
10.06.2019 09:39
архив чтиво

Медиа

Большой праздничный концерт в Петрозаводске в День России
Сегодня 03:48
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»