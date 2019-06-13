Архитекторы Карелии предложили еще два места для установки стелы "Город воинской славы"

Союз архитекторов Карелии создал открытое письмо, в котором прокомментировал всю ситуацию с выбором места для стелы Воинской славы и отметил, что власти города упорно не хотят прислушиваться к мнению профессионалов.

- Несколько лет тому назад, в апреле 2015 года Петрозаводску было присвоено почетное звание города Воинской славы. С тех пор прошло немало времени, а стела до сих пор не установлена, - написали архитекторы. - Дважды администрация города не давала ход грамотным и проработанным градостроительным решениям уже готовым к реализации. Поначалу власти города продемонстрировали правильный и тщательный подход к осуществлению проекта. Была создана рабочая группа из представителей общественных организаций и специалистов - архитекторов, художников и скульпторов. Результатом работы этой группы стал законченный проект установки стелы Воинской славы на бульваре Победы.

Спустя полгода после принятия этого решения и его публикации, настойчиво зазвучали голоса о том, что стелу надо размещать непосредственно в историческом центре.

В этот раз, уже в качестве компромисса между общественностью, ветеранами и профессионалами, архитекторами был проработан вариант по размещению стелы у здания городской администрации со стороны ул. Куйбышева.

Общественный градостроительный совет одобрил этот компромисс и новый проект стелы в этом месте.

Но и этому варианту не суждено было претвориться в жизнь. В 2018-2019 году начались разговоры о необходимости нового места для стелы.

В третий раз администрация уже не создает рабочую группу и к мнению архитекторов особо не прислушивается. В этот раз работают общественные площадки, на которых предлагаются, но не прорабатываются, новые (а вернее ранее уже рассмотренные) варианты для размещения стелы.

Итогом этих обсуждений, стало решение разместить стелу Воинской славы на месте Дерева Дружбы, что неприемлемо: размещать новые памятники за счет сноса других нельзя.

На одном из недавних градостроительных советов архитекторами было дополнительно предложено и проработано еще два места для размещения стелы Воинской славы, которые почему-то были проигнорированы.

Какие два места для установки стелы предлагают архитекторы, а также полный текст письма – читайте здесь.