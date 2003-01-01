Архитектурную подсветку протестировали на Лобановском мосту в Петрозаводске

Это первый мост в городе с подобным освещением.
В Петрозаводске на Лобановском мосту провели пробные включения архитектурной подсветки на консольных участках. Об этом сообщил Дмитрий Крылов, министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.
Всего конструкцию украсят 450 светильников, более половины из них уже смонтированы. Это первый мост в городе с архитектурной подсветкой, если не считать скромную подсветку двух мостиков в пойме реки Лососинки.
Помимо тестирования подсветки, специалисты продолжают монтаж контактной линии для троллейбусов. Как мы ранее рассказывали, работы вышли на завершающий этап: техническая готовность объекта оценивается в 90 %.
В ходе реконструкции моста через реку Лососинку на улице Маршала Мерецкова количество полос движения увеличено с двух до четырех, расширены тротуары, а также обустроены велодорожки.
Проект реализуется в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» за счет средств республиканского бюджета.