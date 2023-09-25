Архитектурную подсветку установили на исторических зданиях в Сортавале

Исторические здания в Сортавале подсветили на средства нацпроекта.

Как пишет «МК в Карелии», приладожский город продолжают благоустраивать в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Электрическую подсветку установили на исторических объектах Сортавалы. Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев в своем телеграм-канале, где поделился фото с вечерними видами города. На установку архитектурной подсветки были выделены средства из федерального бюджета.

Сколько денег ушло на благоустройство Сортавалы, знает «МК в Карелии».