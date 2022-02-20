Архитектурные шедевры музея-заповедника Карелии показали в Греции

В Афинах открылась выставка, посвященная музею-заповеднику «Кижи».

В зале для высокочтимых гостей Посольства России в Греции в Афинах начала работу выставка, посвященная музею-заповеднику «Кижи», сообщается на сайте правительства республики.

На выставке представлены макеты архитектурных шедевров острова Кижи, фотографии известного мастера, фотографа музея Игоря Георгиевского, а также видовые фильмы о Кижах.

Наибольший интерес вызывает макет церкви Преображения Господня — одного из самых больших и сложных традиционных деревянных сооружений на планете. Даже в миниатюре кижские памятники поражают красотой, гармонией, соразмерностью. Кроме того, посетителей восхищают точность макетов, детально воспроизводящих облик прославленных храмов, вплоть до крошечных лемешин на главках и бочках.

Впоследствии выставка будет экспонироваться в одном из музеев Афин.

Ранее музей-заповедник «Кижи» приглашал к сотрудничеству добровольцев.