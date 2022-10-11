Арктическое вторжение принесет в Карелию зиму

Грядущая неделя, по прогнозам синоптиков, будет отличаться от начала ноября.

В Гидрометцентре Карелии проанализировали погоду начала ноября и дали прогноз на будущую неделю.

Всю минувшую неделю, по словам специалистов Гидрометцентра, температурный режим соответствовал октябрю. Среднесуточные температуры на 4-8 градусов превышали норму. В Петрозаводске 10 ноября был побит температурный рекорд — в воздухе потеплело до +8,7℃, что оказалось больше, чем в далеком 1939 году.

Однако, согласно прогнозам, осень уходит из республики. Уже начиная с сегодняшнего дня, 13 ноября, начиная с северных районов Карелии, на смену атлантическим циклонам придет холодное арктическое вторжение.

Среднесуточные температуры понизятся на на 5-8℃ и окажутся ниже 0. Похолодание продлится всю следующую неделю. При этом снежный покров повсеместно пока не установится — осадков будет мало, погода ожидается сухая и прохладная. Ночью в среднем будет от -2 до -7℃, днем от 0 до -5℃.