Армейский корпус разместят в Карелии

Военным в республике окажут всестороннюю помощь.

В связи с расширением военной инфраструктуры стран-членов НАТО на северо-западной границе России воссоздается Ленинградский военный округ. Карельский армейский корпус станет его частью. Об этом с своем телеграм-канале сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.



«Сегодня встретилась с командиром 149-й смешанной авиационной дивизии ВКС России полковником Сергеем Аксёновым. С недавних пор она дислоцируется в Петрозаводске.

Задача муниципальной и региональной власти — оказать всестороннюю помощь и поддержку нашим военным. Обсудили с Сергеем Сергеевичем направления, которым необходимо уделить особое внимание», — заявила Инна Колыхматова.



Кроме того, глава карельской столицы отметила, что сейчас прорабатывают вопрос обеспечения семей военнослужащих с детьми местами в детских садах и школах.