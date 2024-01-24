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Арочный мост возводят на юге Карелии

Новости. Общество
16:00, 26 Января 2024
фото: © Минтранс Карелии / ВК

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В Олонецком районе подрядчик начал сборку арочного основания нового моста.

В нормативное состояние приводят мост в деревне Рыпушкашицы, где проживает порядка 650 человек. Готовность объекта через реку Верхняя Седокса составляет более 70%, рассказали в Минтрансе Карелии. 

Сейчас строители проводят сборку арки - специальной конструкции. Специалисты выполнили более 30% работ, завершить монтаж арки планируется в начале февраля.

В дальнейшем для защиты конструкции оборудуют гидроизоляцию. После реконструкции расширится зона для пешеходов – с 70 сантиметров до 1,5 метров с обеих сторон.

Здесь установят барьерное ограждение, оборудуют наружное освещение. На 1,9 метра увеличится и длина объекта - до 39 погонных метров. Завершить все работы планируется в июне 2024 года.



Напомним, что по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в республике в нормативное состояние приводят еще два мостовых сооружения.

В Суоярвском округе идет реконструкция объекта на 115 километре автодороги «Петрозаводск – Суоярви». Подрядчики из фирмы «Экспрессстрой» выполнили работы почти на 30% от всего объема.

Специалисты этой же организации работают в Питкярантском районе, на путепроводе через железнодорожные пути у поселка Импилахти. Сейчас техническая готовность нового моста составляет 24%.

Реконструкцию объектов планируется завершить в этом году, резюмировали в министерстве. 

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