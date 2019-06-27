"Аромат от мощей ежедневно усиливался и сохраняется до сих пор"

Карельский митрополит рассказал о чуде в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска.

Глава Карельской митрополии Русской православной церкви Константин Горянов выступил с обращением к пастве по случаю Дня памяти святого преподобного Елисея Сумского, инока Соловецкого монастыря, жившего в XVII веке. В своем обращении митрополит Петрозаводский и Карельский Константин рассказал о чуде, которое, по словам иерарха РПЦ, произошло в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска, где сейчас покоятся мощи Елисея Сумского.

"7 января 2019 года во время Архиерейской службы на Великой вечерне в Крестовоздвиженском соборе мощи преподобного Елисея Сумского заблагоухали. Аромат от святых мощей ежедневно усиливался и сохраняется до сих пор. Многими людьми это было воспринято как благословение преподобного на проведение масштабных ремонтных работ в Крестовоздвиженском соборе", – поведал митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.