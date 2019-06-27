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Новости. Общество
12:54, 27 Июня 2019
фото: Столица на Онего

"Аромат от мощей ежедневно усиливался и сохраняется до сих пор"

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Карельский митрополит рассказал о чуде в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска.

Глава Карельской митрополии Русской православной церкви Константин Горянов выступил с обращением к пастве по случаю Дня памяти святого преподобного Елисея Сумского, инока Соловецкого монастыря, жившего в XVII веке. В своем обращении митрополит Петрозаводский и Карельский Константин рассказал о чуде, которое, по словам иерарха РПЦ, произошло в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска, где сейчас покоятся мощи Елисея Сумского.

"7 января 2019 года во время Архиерейской службы на Великой вечерне в Крестовоздвиженском соборе мощи преподобного Елисея Сумского заблагоухали. Аромат от святых мощей ежедневно усиливался и сохраняется до сих пор. Многими людьми это было воспринято как благословение преподобного на проведение масштабных ремонтных работ в Крестовоздвиженском соборе",  – поведал митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.  

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Комментарии

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User
2019-06-27 15:27:13
То трупы нюхают, то ..пу лижут. Духовность, однако.
Grek
2019-06-27 14:14:55
Опять Он . Почему в церкви не ходят люди? ." Почему они пустые ? Зачем они отталкивают людей от церкви своим поведением ?
Беня
2019-06-27 13:56:29
Мое техническое образование терзает меня вопросом: а пробы воздуха брали и на газовый хроматограф? А полученный состав аромата "Святой Елисей Сумский" потом запатентовать. Этож золотое дно :)
Хотя может статься, шо данный аромат это феномен психики, как говорится "эх хвост чешу я, не поймал я ничего". Но кто не ищет, тот не находит и кто не толкает, тому и не отворяется :)
кир
2019-06-27 13:52:01
Верующий не знает, а знающий не верит.(с)
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