Арсенал боеприпасов уничтожили сотрудники Росгвардии в Карелии

В Лоухском районе республики силовики уничтожили 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

По данным карельского отделения Росгвардии, 45 минных детонаторов, две минометные мины калибра 50 мм, три детонатора от РГД-33, 2 запала Ковешникова и 2 запала от РПГ-40 были обнаружены жителем в окрестностях поселка Соснового. На место выехали взрывотехники.

"В поселке Сосновом находится крупнейшее в Карелии воинское кладбище, где захоронено свыше 6 тысяч солдат и офицеров, павших в боях с финскими и немецкими войсками на кестеньгском направлении Карельского фронта в годы Великой Отечественной войны. То наступление имело важное значение для немцев, так как с захватом станции Лоухи они смогли бы лишить нашу страну сообщения с внешним миром через cевер. Благодаря стойкости и героизму советских воинов планам гитлеровцев не суждено было сбыться", - отметили в ведомствае.

Взрывотехники спецподразделения вывезли найденные боеприпасы подальше от населенных пунктов и мест возможного появления людей и уничтожили их со всеми мерами предосторожности.