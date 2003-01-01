Арт-объекты в форме вулканов появятся в парке «Гирвас» в Карелии

Познавательные арт-объекты планируют установить на новой площадке, которую обустраивают на территории древнейшего в мире палеовулкана.

В Кондопожском районе продолжается развитие парка «Гирвас». Уже оборудована пешеходная инфраструктура и смотровые площадки из деревянного настила, туалеты, установлены информационные таблички. На одной из новых площадок в парке планируют установить образовательные арт-объекты.

— Мы воспроизведем несколько форм вулканов — какими они могут быть в различные геологические периоды. Объекты будут интерактивными — дети смогут потрогать их руками, даже где-то поползать, почитать историю вулканов и движения континентов. Они здорово дополнят общую картину парка, — поделился планами инвестор проекта Олег Головко.Палеовулкан Гирвас — один из уникальных природных объектов в Карелии. Задача — сделать его посещение максимально комфортным и безопасным, чтобы при этом геологический объект не пострадал, отметил побывавший на объекте премьер-министр правительства Карелии Андрей Сергеев.

— «Дикий» поток туристов порождает банальные проблемы с парковой в неположенных местах, мусором, поэтому благоустройство таких объектов важно. При этом необходимо не забывать, что все это делается, в первую очередь, для местных жителей. Считаю правильным, что жители Гирвасского сельского поселения могут, как и раньше, посещать это место совершенно бесплатно, используя созданную комфортную инфраструктуру, — подчеркнул чиновник.Инвестиционный проект «Палеовулкан Гирвас», задуман как природный геологический парк-музей. Главным объектом парка является часть древнего вулкана, открытого в середине прошлого столетия, при строительстве ГЭС. В следующем году в планах инвестора создание на территории парка визит-центра, нового моста через ручей и кафе.