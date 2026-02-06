«Арт-зима», рыбалка, выставка снежных и ледовых скульптур: сегодня в Петрозаводске завершится «Гиперборея»

Полную программу праздника можно посмотреть по ссылке . К юбилейной «Гиперборее» городские рестораторы приготовили фестивальное меню северной кухни. Среди блюд суп лохикейтто, сканец с олениной, щучьи пельмени, сугудай из сига и эклер с риетом из форели.

В 14:00 наградят победителей конкурсов «СнегКом.ру» и «Зимние сказки Гипербореи». А в 18:30 в отеле «Cosmos Petrozavodsk» пройдет награждение победителей главного конкурса фестиваля — создателей снежных и ледовых скульптур. Вход по приглашениям.

В старом квартале пройдет интерактивная программа музея-заповедника «Кижи» «Арт-зима». В программе: зимние игры и забавы на улице, экскурсии, мастер-классы, горячий чай из самовара, выступление коллективов, викторины, конкурсы, «ратные сказки»

В течение дня на сцене выступят карельские творческие коллективы, а в 17:00 здесь же состоится концерт группы «Мохито». В финале запланировано пиротехническое шоу.

В 11:00 в створе проспекта Ленина пройдет «Зарядка со звездой», а сразу после состоится спортивно-развлекательное шоу силовых видов спорта. Параллельно в 11:00 начнется турнир по волейболу на снегу — в 11:00. В 13:00 любителей ориентирования ждет «Снежная тропа», а в 17:00 в устье реки Лососинка впервые состоится забег с фонариками.

У ротонды с самого утра будут ждать любителей рыбалки. Регистрация участников — с 8:00. На льду Онежского озера планируют провести не только традиционный турнир «Онежский окушок», но и первый молодёжный фестиваль по подлёдному лову «Мороз и клёв».

