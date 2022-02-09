890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый участок набережной европейского типа
09.02.2022 13:56
В Петрозаводске открыли круглосуточный пункт экспресс-тестирования на коронавирус 7
Сегодня 11:15
«Счастливая старость» депутата горсовета Петрозаводска длилась до тех пор, пока он не открыл письмо от Пенсионного фонда 20
Сегодня 10:42
Цены на продукты питания в Карелии в январе снова выросли 3
Сегодня 09:17

Артистка ансамбля «Кантеле» борется за победу на всероссийском вокальном конкурсе

Новости. Общество
16:34, 10 Февраля 2022
фото: © Министерство культуры Карелии

Новости партнеров

Светлана Яскеляйнен прошла конкурсный отбор на Всероссийском телевизионном вокальном конкурсе «Новая звезда».

Артистка оркестра ансамбля «Кантеле» Светлана Яскеляйнен борется за звание лучшего исполнителя на Всероссийском телевизионном вокальном конкурсе «Новая звезда», сообщили в Министерстве культуры Карелии.

На конкурс, участие в котором принимают представители всех регионов России, было подано более тысячи заявок. Светлана стала одной из тех, кто прошел конкурсный отбор. Теперь в числе самых сильных и талантливых исполнителей она будет поборется за победу — определять лучшего будут как члены жюри, так и телезрители с помощью голосования.

Съемки проекта уже завершены, и скоро на телеканале «Звезда» можно будет понаблюдать за выступлениями участников и поболеть за представительницу Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Аналитика

09.02.2022 17:11
Обществоведение
Старое сменяется новым 7
Многие «знаковые» здания в Петрозаводске, построенные в советские годы, до сих пор сохраняют свое значение.
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 13
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 5
08.02.2022 12:09
Неполноценный детский отдых 1
08.02.2022 10:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:14
Без политики
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 1
Как на севере России пережили самую губительную инфекцию в мировой истории более ста лет назад.
Лучшая сотня «Петровича»
07.02.2022 17:00
«Чего может быть сто грамм?» 30
07.02.2022 16:21
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»