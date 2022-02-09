Артистка ансамбля «Кантеле» борется за победу на всероссийском вокальном конкурсе

Светлана Яскеляйнен прошла конкурсный отбор на Всероссийском телевизионном вокальном конкурсе «Новая звезда».

Артистка оркестра ансамбля «Кантеле» Светлана Яскеляйнен борется за звание лучшего исполнителя на Всероссийском телевизионном вокальном конкурсе «Новая звезда», сообщили в Министерстве культуры Карелии.

На конкурс, участие в котором принимают представители всех регионов России, было подано более тысячи заявок. Светлана стала одной из тех, кто прошел конкурсный отбор. Теперь в числе самых сильных и талантливых исполнителей она будет поборется за победу — определять лучшего будут как члены жюри, так и телезрители с помощью голосования.

Съемки проекта уже завершены, и скоро на телеканале «Звезда» можно будет понаблюдать за выступлениями участников и поболеть за представительницу Карелии.