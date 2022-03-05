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Артистка Театра драмы Карелии получила премию «Фигаро»

Новости. Культура
15:38, 09 Марта 2022
фото: © Министерство культуры Республики Карелия

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Заслуженная артистка России, народная артистка Карелии Елена Бычкова стала лауреатом премии имени Андрея Миронова «Фигаро».

В Международный женский день, 8 марта, в Санкт-Петербурге в Театре им. Андрея Миронова состоялась XII церемония вручения российской национальной актерской премии «Фигаро». Лауреатом премии в номинации «За служение театральному Отечеству» стала заслуженная артистка театра драмы Карелии Елена Юлиановна Бычкова. Об этом сообщили в Минкультуры республики.

— Все лауреаты «Фигаро», — отмечал основатель премии Рудольф Фурманов, — оказывают огромное влияние на российское театральное искусство, формируя будущее нашей культуры, воспитывая новые поколения не только артистов — граждан нашей страны.

Выбирают будущих лауреатов сами артисты, каждый из которых может предложить комитету премии нового кандидата. Это тот случай, когда сам актерский цех выбирает лучших.

Премия «Фигаро» была учреждена в 2011 году театром, который носит имя Андрея Миронова, она вручается ежегодно «за исключительные достижения в актерском искусстве». В разные годы лауреатами премии «Фигаро» становились многие известные актеры и режиссеры, среди которых Олег Басилашвили, Василий Лановой, Олег Табаков, Юрий Соломин, Инна Чурикова, Валерий Гергиев, Лев Додин, Эмир Кустурица, Теодорос Терзопулос и многие другие.

Организаторы премии: Санкт-Петербургский театр имени Андрея Миронова и Российский Фонд Культуры. Основатель премии — Народный артист России Рудольф Фурманов, президент премии — Народный артист России Сергей Безруков.

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