Артисты ансамбля «Кантеле» борются в Грозном за победу на конкурсе сольного танца

В этом году в столицу Чечни приехали 114 участников из 39 регионов России и 13 иностранных государств.

Артисты ансамбля «Кантеле» Дарья Шаньгина и Иван Федотов принимают участие в XIV международном фестивале-конкурсе сольного танца имени Махмуда Эсамбаева в Чечне.



Вчера пара выступила в двух турах с постановками главного балетмейстера коллектива Оксаны Смирновой «Kividenke» и «Северный вальс», сообщили в пресс-службе Минкульта нашего региона.



В этом году в столицу Чечни приехали 114 участников из 39 регионов России и 13 иностранных государств.



«Конкурс очень непростой. Мы чувствуем большую ответственность, но вместе с тем безграничную поддержку. Из Карелии нам пишут и звонят буквально каждый час», – рассказала директор «Кантеле» Наталья Львова.



Результаты конкурса должны объявить в ближайшее время, отметили в министерстве.







