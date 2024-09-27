Артисты Хакасской филармонии посетили Центр культуры «Петровский» в Петрозаводске

Гостей из Хакасии познакомили с карельской культурой.

Труппа Хакасской республиканской филармонии приехала в Карелию с премьерой оперы «Зори здесь тихие» в рамках федеральной программы «Большие гастроли» и успела заглянуть в Центр культуры «Петровский». Артистам показали программу «Хранители карельских традиций».

Гостям из Хакасии рассказали об истории и культуре Карелии, показали экспонаты Центра, познакомили с традиционными инструментами. Также их встретили карельские мастера, которые поделились интересными фактами о художественных ремеслах Карелии. Звездой встречи стал ткацкий станок — некоторые из гостей даже попробовали себя в роли ткачей.