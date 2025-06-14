Артисты из Кеми выступили в старинном поморском селе Карелии

Творческие коллективы Кемского центра культуры и спорта провели гастроли в Беломорском муниципальном округе.

Фольклорный ансамбль «Поморяночки» и народный вокальный ансамбль «Гармония» представили программу, посвященную поморским традициям и русскому народному творчеству, жителям старинного села Нюхча Беломорского района.

- «Нюхча — удивительное место, где сохранился дух настоящего поморского села. Когда мы исполняли старинные песни, чувствовалось, как зрители проникаются каждой мелодией, каждым словом. Особенно трогательно было видеть, как подпевают жители — они помнят эти напевы с детства. Такие встречи напоминают, насколько важно беречь нашу культуру и передавать ее следующим поколениям», — поделилась впечатлениями руководитель фольклорного ансамбля «Поморяночки» Ирина Ильницкая.

Жители Нюхчи в свою очередь организовали для артистов экскурсию в этнокультурный центр «Хламной сарай», расположенный в отреставрированном доме купца Пономарева. Гостям рассказали, как сельчане собирали экспонаты — старинную мебель, утварь, одежду и предметы рыболовного промысла.

- «Большое спасибо жителям села, особенно Любови Суржик и руководителю этнокультурного центра Надежде Семеновой, за радушный прием. Эта поездка стала не просто концертом, а настоящим праздником сохранения культурных традиций Поморья. Надеемся на новые творческие встречи!» — добавила Ирина Ильницкая.

Добавим, что на концерте «Поморяночки» исполнили традиционные поморские песни и сказки, а «Гармония» представила программу из народных и лирических произведений.