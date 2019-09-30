Артисты симфонического оркестра сыграют в троллейбусах Петрозаводска

Пассажиров музыкальных троллейбусов ждет не только живая музыка, но и призы, сообщили в пресс-службе Карельской государственной филармонии.

Во вторник, 1 октября, артисты симфонического оркестра будут играть в двух троллейбусах маршрутов №6 и №8 – в честь Всемирного дня музыки.

Муниципально-транспортными музыкантами станут скрипачи и артисты группы духовых инструментов, музыка будет звучать на протяжении всего маршрута: №6 – до района Ключевой, маршрута №8 – до района Древлянки.

Отправление троллейбусов от троллейбусного депо (ул. Московская, 14): 14.58 – на Ключевую, 15.08 – на Древлянку.

Пассажиров музыкальных троллейбусов ждет не только живая музыка, но и призы: каждый троллейбусный билет, купленный 1 октября, станет счастливым. Предъявив его в кассе филармонии, можно будет получить 10% скидку на любой вечерний концерт.

Кроме того, все билеты смогут поучаствовать в розыгрыше одного бесплатного билета на новогодний концерт за столиками.