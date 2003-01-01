Артисты театров Петербурга приедут с интерактивным спектаклем «Конёк-Горбунок» в Петрозаводск

В Петрозаводске 29 и 30 ноября петербургский проект «Атлас искусства» представит интерактивный музыкальный спектакль для всей семьи «Конёк-Горбунок» (6+).
Спектакль «Конёк-Горбунок» от «Атласа искусства» — это возможность для семей Петрозаводска окунуться в мир русской сказки, подкрепленный актерской игрой и живой музыкой. Рекомендуется заранее планировать посещение в связи с ограниченным количеством показов.
Спектакль создан в уникальном формате: история оживает под живое музыкальное сопровождение дуэта балалайки и фортепиано. Артисты из Санкт-Петербурга представят красочную историю о приключениях Ивана и его друга волшебного Конька-Горбунка, которая учит детей дружбе, верности и находчивости. Над постановкой работали:
Агата Зеленкова (рассказчик) — актриса Молодёжного театра на Фонтанке, выпускница РГИСИ.
Борис Патрикеев (балалайка) — преподаватель музыкальной школы им. В. А. Гаврилина.
Варвара Промышленникова (фортепиано) — студентка Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, участница престижных музыкальных фестивалей.
29 ноября в 18:00 — творческий центр «Маленькая страна».
30 ноября в 11:00 и 14:00 — «Дом Актера».
Продолжительность спектакля — 50 минут, что подходит для семейного просмотра с детьми от 4 лет.
