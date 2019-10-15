Артисты устроили праздник заключенным Карелии

В Медвежьегорске в Республиканской больнице №2 выступил творческий коллектив "Ассист" из Санкт-Петербурга, сообщили в УФСИН Карелии.

В рамках Года театра в РБ-2 состоялся концерт духовно-творческого объединения "Ассист", действующего при Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре (г. Санкт-Петербург).

Перед осужденными выступили Антон Галицкий и Анна Игорич с концертной программой "Под покровом Пречистой", приуроченный к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Выступление гостей сопровождались бурными овациями, слова некоторых песен охотно подпевали зрители из зала.

В УФСИН отметили, что артисты в колонию приехали по приглашению помощника начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерея Леонида Леонтюка.