Артур Парфенчиков анонсировал развитие мебельного производства в Карелии

Осенью в Петрозаводске откроется цех по производству мебельного щита.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что компания «Русский Лесной Альянс» завершает подготовительные работы, а в сентябре приступит к пусконаладке оборудования.

По словам главы, на сегодняшний день это единственное в республике крупное предприятие, которое занимается изготовлением мебели.

«Торговый знак „Фабрика Скандия“ узнаваем, мебель из массива карельской сосны экологична, пользуется спросом. Предприятие планомерно работает над расширением производства, — отметил Парфенчиков. — Для этого в рамках модернизации фабрики были приобретены новые мебельные станки с числовым программным управлением, производитель — итальянская компания, один из лидеров мебельного машиностроения. Также закуплена и уже работает новая окрасочно-сушильная камера».

Как объяснил руководитель республики, для производства мебели будет использоваться часть продукции, которую вскоре начнет выпускать новый цех. Другая часть пойдет на экспорт в европейские страны. Мощность цеха — 800-1000 кубометров соснового мебельного щита в месяц.

«Моя позиция проста — таким предприятиям, нацеленным на глубокую переработку древесины, необходимо помогать. Из Карелии нужно вывозить не лес, даже не сухую обрезную или струганую доску, а продукцию с высокой добавленной стоимостью. Например, мебель. Поручил Министерству экономического развития оказать содействие в ее продвижении», — сказал Артур Парфенчиков.