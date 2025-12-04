Артур Парфенчиков: «Безусловным приоритетом работы Правительства в будущем году станет поддержка наших районов и округов»

Сегодня депутаты Законодательного Собрания республики рассмотрели проект закона о бюджете Карелии на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов во втором и третьем чтении.

В документе учтена корректировка объемов финансовой поддержки из федерального бюджета, а также поправки депутатов, связанные с реализацией проектов в отдельных муниципальных образованиях.

Доходы бюджета на 2026 год определены в сумме 77,4 млрд рублей. Большая часть средств — 53,2 млрд рублей — собственные доходы Карелии. Они вырастут в сравнении с текущим годом на 8%. 24,2 млрд рублей республика получит из федерального бюджета в форме безвозмездных трансфертов.

Расходы бюджета в 2026 году составят 76,9 млрд рублей. В этом объеме учтено финансирование не только ключевых направлений, утвержденных при первоначальном чтении проекта закона о бюджете, но также 25 поправок депутатов на сумму 828,5 млн рублей. Из них 757,5 млн рублей — средства, которые будут направлены на поддержку муниципальных образований.

— Безусловным приоритетом работы Правительства в будущем году станет также поддержка наших районов и округов. Помимо традиционных направлений финансирования и реализации масштабных проектов, продолжим работать с точечными вопросами. В этом большую помощь нам оказывают депутаты. Внесенные ими и принятые сегодня поправки к бюджету — это решение конкретных проблем жителей, в том числе ремонт дорог, приобретение общественного транспорта, обновление школ, — отметил глава республики Артур Парфенчиков.

Общий объем трансфертов, который будет предоставлен районам и округам из регионального бюджета в 2025 году, составит 20,3 млрд рублей — на 511 млн рублей больше, чем в текущем году. Дотация на выравнивание увеличена на 41 млн рублей. Объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов составит 5,5 млрд рублей. Средства предусмотрены по 39 направлениям поддержки.

С учетом федеральной поддержки на местах продолжится реализация проектов комплексного развития сельских территорий и мероприятий по капитальному ремонту школ. Предусмотрены также средства на денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, на бесплатное горячее питание школьников и поддержку местных инициатив жителей.

С 2026 года вводятся новые меры поддержки муниципальных образований. В частности, будут переданы единые нормативы отчислений в местные бюджеты от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, что позволит увеличить доходы районов и округов на 380 млн рублей ежегодно. Кроме того, дополнительные трансферты получат районы и округа, которые эффективно работают над снижением задолженности по платежам в бюджет. Им будет передано 10% региональных доходов от полученных с должников пени и штрафов — по прогнозу, общая сумма в 2026 году составит не менее 31 млн рублей. Также со следующего года в 5 раз увеличены стимулирующие трансферты муниципальным образованиям — до 50 млн рублей — за достижение прироста поступлений отдельных налоговых доходов.

В целом две трети расходов бюджета будут направлены на финансирование социальной сферы — обновление объектов здравоохранения и образования, обеспечение граждан медицинскими услугами, выплату льгот и пособий, а также повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Особое внимание в проекте закона уделено поддержке участников СВО и членов их семей. Всего на реализацию социальной политики в регионе предусмотрено 18,3 млрд рублей.

На реализацию Адресной инвестиционной программы направят 4,6 млрд рублей. За счет этих средств будет обеспечено строительство больничного комплекса с поликлиникой и стационаром в Лахденпохье, двух новых детских садов — в поселке Хийтола Лахденпохского муниципального округа и городе Сортавала, завершение строительства блоков «А» и «Б» больницы с поликлиникой в районе Древлянка в Петрозаводске.

Ряд проектов республика реализует в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это реконструкция систем теплоснабжения, включая капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в Пудоже и Пудожском районе в связи с приходом природного газа, модернизация котельной поселка Надвоицы Сегежского муниципального округа и тепловых сетей в Беломорском и Кемском муниципальных округах. Также с учетом федеральной поддержки продолжится реализация мероприятий по модернизации водоснабжения в районах республики. Средства будут направлены на проведение работ в 10 муниципальных образованиях, в том числе на реконструкцию водоснабжения и водоотведения п. Матросы, капитальный ремонт 2,4 км сети в Питкяранте, обновление аварийного участка водоснабжения «Уя — Деревянка» и т. д.

Объем дорожного фонда Карелии в 2026 году составит более 9,5 млрд рублей. Из них порядка 5 млрд 680 млн рублей запланированы на строительство, реконструкцию и ремонт участков автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, в том числе «Суоярви — Юстозеро- Медвежьегорск», «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья», «Сортавала — Заозерный — Туокслахти», «Кола — Калевала — Лонка», «Олонец — Питкяранта — Леппясилта», «Войница — Вокнаволок — Костомукша» и др. 850 млн рублей предусмотрено на обновление муниципальных дорог.