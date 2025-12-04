РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
«Генплан Петрозаводска – результат совместной работы власти и горожан»: что важно знать о главном документе города
03 декабря, 21:10 Статьи
Тема недели
Фонд «Защитники Отечества» передал карельским ветеранам СВО современные автомобили
02 декабря, 14:16 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
«Рыбкин рисует, как будто заборы красит»: работы наив-художника из Петрозаводска покоряют новые высоты
01 декабря, 19:10 Статьи
Новости

В Заонежье простятся с погибшим на СВО Дмитрием Шелеповым

23:48

Почти 300 младенцев появились на свет в Петрозаводске

23:09

Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России

22:46

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 4

22:20

«Как-то раз за Подпорожье ехать в гости мне пришлось»: Игорь Растеряев спел песню про вепсов

21:45

Артур Парфенчиков поздравил с юбилеем коллектив больницы скорой и экстренной медицинской помощи

21:01

Названа официальная причина запрета онлайн-просмотра публичных камер Петрозаводска

20:06

Карельская лыжница попала в топ-6 на Кубке России

19:21

Новая точка гастротуризма откроется в Северном Приладожье

19:00

Спикер Заксобрания Карелии прокомментировал демарш оппозиции при принятии бюджета

18:32

Ветхий дом сносят на Первомайском проспекте в Петрозаводске

18:18

Госдума приняла закон о праве участников СВО на бесплатное переобучение в колледжах

18:02

Контейнерные площадки обновили в двух районах Петрозаводска

17:44

Второй за день пожар на свалке произошел в Олонецком районе

17:30

Владелец катера, по вине которого погиб человек, осужден условно

17:16

Аномально тёплая погода задержится в Карелии 5 декабря

17:03

Житель Карелии погиб на предприятии в Тверской области

16:48

В Петрозаводске заблокировали все публичные онлайн-камеры в рамках борьбы с терроризмом

16:33

Артур Парфенчиков: «Безусловным приоритетом работы Правительства в будущем году станет поддержка наших районов и округов»

16:24

В Карелии с 2026 года запустят программу «Конкретных дел» на 170 млн рублей

16:10

Активные жители вепсского села в Карелии требуют отменить решение о карьерах у их домов

15:55

Собственник балкона многоквартирного дома заплатит за упавший на автомобиль снег

15:32

Роскомнадзор ввёл ограничения на работу FaceTime из-за угрозы терроризма

15:26

Оппозиционные фракции карельского парламента отказались голосовать за бюджет

15:07

Заправка для элетромобилей появилась в новом районе Петрозаводска «Талоярви. Город у воды»

14:43

В Карелии на школьное инициативное бюджетирование в 2026 году направят 10 млн рублей

14:32

«Я не сразу поняла, что меня убивают»: петрозаводчанка рассказала, как спаслась от маньяка в парке

14:09

Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников

13:47

Блогеру из Петрозаводска Александре Митрошиной продлили домашний арест

13:30

Школу в Петрозаводске перевели на дистант из-за аварии

12:55

Элиссан Шандалович назвал ключевые приоритеты бюджета Карелии на 2026 год

12:40

Пожар на открытой территории ликвидирован в Олонецком районе Карелии

12:32

В Петрозаводске на пешеходном переходе сбили подростка

12:25

Бюджет Карелии на 2026 и последующие два года принят в окончательном чтении

12:15

В Петрозаводске нашли водителей, которые едва не сбили человека на «зебре»

12:05

Волонтеры рассказали о работе на выборах в Карелии

11:59

Водитель и пешеход подрались во дворе в Петрозаводске

11:47

В Карелии мужчина может лишиться свободы за кражу колонки

11:32

Патриарх Кирилл наградил литературоведа из Петрозаводска Александра Пигина

11:18

С нового года в паспортах россиян появится новая цифровая отметка, заменяющая ИНН

10:44

Большую часть Северо-Запада России накроют дожди и снегопады

10:19

В городе Сортавала выявлены объекты культурного наследия

10:02

Житель Медвежьегорска стал жертвой мошенников при покупке мотобуксировщика

09:31

В России могут ограничить работу круглосуточных магазинов

08:59

В Петрозаводске медики спасли мужчину с тяжелым ножевым ранением

08:41

Стала известна стоимость сладкого подарка к Новому году

08:21

Древние руны Карелии прозвучали в документальном сюжете на канале «Культура»

08:02

Петербургские музыканты поддержат проект по сохранению мозаичного панно в Питкяранте

07:42

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

07:21

Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для старших классов

07:02

Петрозаводская творческая лаборатория «Театрум» собрала 14 наград на всероссийском конкурсе

06:40

Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox в России

00:10
Артур Парфенчиков: «Безусловным приоритетом работы Правительства в будущем году станет поддержка наших районов и округов»
04 декабря, 16:24 Политика
Поделиться

Сегодня депутаты Законодательного Собрания республики рассмотрели проект закона о бюджете Карелии на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов во втором и третьем чтении.

фото: © пресс-службы правительства РК

В документе учтена корректировка объемов финансовой поддержки из федерального бюджета, а также поправки депутатов, связанные с реализацией проектов в отдельных муниципальных образованиях.

Доходы бюджета на 2026 год определены в сумме 77,4 млрд рублей. Большая часть средств — 53,2 млрд рублей — собственные доходы Карелии. Они вырастут в сравнении с текущим годом на 8%. 24,2 млрд рублей республика получит из федерального бюджета в форме безвозмездных трансфертов.

Расходы бюджета в 2026 году составят 76,9 млрд рублей. В этом объеме учтено финансирование не только ключевых направлений, утвержденных при первоначальном чтении проекта закона о бюджете, но также 25 поправок депутатов на сумму 828,5 млн рублей. Из них 757,5 млн рублей — средства, которые будут направлены на поддержку муниципальных образований.

— Безусловным приоритетом работы Правительства в будущем году станет также поддержка наших районов и округов. Помимо традиционных направлений финансирования и реализации масштабных проектов, продолжим работать с точечными вопросами. В этом большую помощь нам оказывают депутаты. Внесенные ими и принятые сегодня поправки к бюджету — это решение конкретных проблем жителей, в том числе ремонт дорог, приобретение общественного транспорта, обновление школ, — отметил глава республики Артур Парфенчиков.

Общий объем трансфертов, который будет предоставлен районам и округам из регионального бюджета в 2025 году, составит 20,3 млрд рублей — на 511 млн рублей больше, чем в текущем году. Дотация на выравнивание увеличена на 41 млн рублей. Объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов составит 5,5 млрд рублей. Средства предусмотрены по 39 направлениям поддержки.

С учетом федеральной поддержки на местах продолжится реализация проектов комплексного развития сельских территорий и мероприятий по капитальному ремонту школ. Предусмотрены также средства на денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, на бесплатное горячее питание школьников и поддержку местных инициатив жителей.

С 2026 года вводятся новые меры поддержки муниципальных образований. В частности, будут переданы единые нормативы отчислений в местные бюджеты от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, что позволит увеличить доходы районов и округов на 380 млн рублей ежегодно. Кроме того, дополнительные трансферты получат районы и округа, которые эффективно работают над снижением задолженности по платежам в бюджет. Им будет передано 10% региональных доходов от полученных с должников пени и штрафов — по прогнозу, общая сумма в 2026 году составит не менее 31 млн рублей. Также со следующего года в 5 раз увеличены стимулирующие трансферты муниципальным образованиям — до 50 млн рублей — за достижение прироста поступлений отдельных налоговых доходов.

В целом две трети расходов бюджета будут направлены на финансирование социальной сферы — обновление объектов здравоохранения и образования, обеспечение граждан медицинскими услугами, выплату льгот и пособий, а также повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Особое внимание в проекте закона уделено поддержке участников СВО и членов их семей. Всего на реализацию социальной политики в регионе предусмотрено 18,3 млрд рублей.

На реализацию Адресной инвестиционной программы направят 4,6 млрд рублей. За счет этих средств будет обеспечено строительство больничного комплекса с поликлиникой и стационаром в Лахденпохье, двух новых детских садов — в поселке Хийтола Лахденпохского муниципального округа и городе Сортавала, завершение строительства блоков «А» и «Б» больницы с поликлиникой в районе Древлянка в Петрозаводске.

Ряд проектов республика реализует в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это реконструкция систем теплоснабжения, включая капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в Пудоже и Пудожском районе в связи с приходом природного газа, модернизация котельной поселка Надвоицы Сегежского муниципального округа и тепловых сетей в Беломорском и Кемском муниципальных округах. Также с учетом федеральной поддержки продолжится реализация мероприятий по модернизации водоснабжения в районах республики. Средства будут направлены на проведение работ в 10 муниципальных образованиях, в том числе на реконструкцию водоснабжения и водоотведения п. Матросы, капитальный ремонт 2,4 км сети в Питкяранте, обновление аварийного участка водоснабжения «Уя — Деревянка» и т. д.

Объем дорожного фонда Карелии в 2026 году составит более 9,5 млрд рублей. Из них порядка 5 млрд 680 млн рублей запланированы на строительство, реконструкцию и ремонт участков автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, в том числе «Суоярви — Юстозеро- Медвежьегорск», «Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья», «Сортавала — Заозерный — Туокслахти», «Кола — Калевала — Лонка», «Олонец — Питкяранта — Леппясилта», «Войница — Вокнаволок — Костомукша» и др. 850 млн рублей предусмотрено на обновление муниципальных дорог.

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводске открылась новогодняя ярмарка мастеров
Юбилейный двадцатый танцевальный чемпионат "NORTHERN CHAMP. Север - место силы" прошел в Петрозаводске
Неделя моды и дизайна "Дыхание Карелии" стартовала в Петрозаводске
Ветераны "Спартака" сыграли товарищеский матч против петрозаводской любительской команды
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение