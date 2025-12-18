Артур Парфенчиков дал старт ежегодной акции «Ёлка желаний» в Карелии

Глава республики поможет исполнить желания близнецов из семьи участника СВО – ребята мечтают о велосипедах, Алексея с особенностями здоровья, который хотел бы побывать в Ледовом дворце Кондопоги, а также Никиты из подшефного Карелии Васильевского района Запорожской области – он мечтает получить в подарок спортивный инвентарь.
Ежегодно в преддверии новогодних праздников Карелия участвует во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Эта добрая традиция помогает исполнять заветные желания детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот, детей участников СВО, юных жителей новых территорий России.
Старт акции в Карелии традиционно дает Глава республики. Артур Парфенчиков первым снимает с новогодней ёлки несколько открыток, в которых дети рассказывают о своих мечтах.
Так, сегодня Глава Карелии узнал о заветном желании близнецов из семьи участника СВО — Анастасии и Дениса. Юным петрозаводчанам по пять лет, они хотели бы получить в подарок большие двухколесные велосипеды. Девятилетний Никита из Васильевского района Запорожской области мечтает о спортивном мате для тренировок, а Алексей с особенностями здоровья из Петрозаводска — о поездке всей большой и дружной семьей в Ледовый дворец Кондопоги на домашний матч команды «Динамо-Карелия».
Все загаданные детьми желания будут исполнены. По традиции в канун Нового года и Рождества к акции присоединяются члены Правительства республики, депутаты Законодательного собрания Карелии, руководители предприятий и организаций, представители бизнеса.
— Дорогие земляки! Приближается самый добрый и светлый праздник. Его любят и с трепетом ждут все без исключения ребятишки — ведь Новый год и Рождество — время чудес, — сказал Артур Парфенчиков. — Каждый из нас, взрослых, может исполнить заветное желание ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Принять участие в такой акции — значит вселить в детское сердце веру в торжество добра.
Напомним, «Ёлка желаний» проводится с 2018 года по инициативе Движения Первых при поддержке Росмолодёжь. Добро. Старт Всероссийской акции дал Президент России Владимир Путин. Ежегодно она объединяет тысячи отзывчивых людей по всей стране.
Присоединиться к акции и исполнить детскую мечту может каждый. Подробная информация размещена на сайте елкажеланий.рф.