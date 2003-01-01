Артур Парфенчиков дал старт газификации Соломенного

Специалисты «Газпром газораспределение Петрозаводск» построили и ввели в эксплуатацию распределительный газопровод для догазификации района Соломенное в Петрозаводске.
Сегодня, 25 сентября, команду на подключение газа в микрорайоне Соломенное дал глава Карелии Артур Парфенчиков. В мероприятии также приняли участие глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров. Газ подключили семье Виктора и Марины Середюк с улицы Скалистой.
Супруги вместе уже 40 лет, воспитали двух дочерей, помогают растить четырех внуков. Марина Вадимовна — врач высшей категории, преподает в Петрозаводском базовом медицинском колледже. Виктор Николаевич отвечает за административно-хозяйственную часть в Детско-юношеском центре Петрозаводска. Виктор Середюк своими руками обустроил свой дом, разработал его проект и мечтал о природном газе.
— Говорил знакомым, что газ — это моя мечта. А они отвечали, что если хорошо мечтать, то мечты сбываются. И вот сегодня наша мечта стала реальностью, — поделился Виктор Николаевич.Новые сети протяженностью 19 км создали техническую возможность для газификации 448 домовладений.
Глава Карелии поздравил супругов с долгожданным событием и отметил, что природный газ дает семьям существенную экономию по платежам и безопасность в использовании:
— Более 220 договоров уже заключено. Остальные тоже могут планировать свои возможности, подавать заявки и подключаться. Прокладка сетей продолжается. Следующий этап — октябрь, когда мы сможем обеспечить возможность подключения к природному газу ещё порядка 300 домовладений Соломенного. Для города это — серьёзная экономика. Мы сможем освободить электрические мощности, по которым зимой есть перегруз.
— В этом микрорайоне 742 домовладения, потенциально готовых подключить природный газ — это 30 километров сетей. Работы выполнены практически полностью и в отопительный сезон люди будут с природным газом, — добавил Юрий Азаров.