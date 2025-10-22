Артур Парфенчиков дал старт работе реконструированного ДОК «Калевала»

При поддержке Главы Карелии и Правительства республики удалось полностью восстановить производство и сохранить рабочий коллектив одного из крупнейших деревообрабатывающих производств в стране.

23 октября в Петрозаводске Глава Карелии Артур Парфенчиков дал старт работе реконструированного завода ООО ДОК «Калевала». При поддержке Правительства республики предприятие полностью восстановили после пожара.

— Все трудности позади — предприятие снова работает и уже выходит на доаварийные объёмы производства. Это положительно скажется на всей промышленности республики, на налогах, на балансе всего леспопромышленного комплекса. Мы продолжаем работать, чтобы поддержать наше предприятие в рамках кредитных линий, налоговых преференций, — сказал Артур Парфенчиков. — Каждое испытание — это дорога в будущее! Сегодня мы видим не просто возродившееся предприятие, а предприятие более современное, более эффективное и безопасное. И это тоже результат нашей совместной работы. А самое главное достижение — это сохранение рабочего коллектива.

Правительство республики предоставило региональные меры поддержки, которые помогли предприятию в восстановлении производства. По поручению Главы Карелии ДОК «Калевала» предоставлена рассрочка по уплате налога на имущество на сумму 31,3 млн рублей сроком на три года. Также по инициативе Артура Парфенчикова Минпромторг проработал вопрос с Фондом развития промышленности о выделении регионального займа на приобретение оборудования. Несмотря на приостановку производства, предприятию удалось сохранить рабочий коллектив. Во время простоя сотрудникам выплачивали заработную плату.

— Все рабочие места были сохранены, зарплата выплачивалась вовремя. Сегодня мы рады, что приступили к своим прямым обязанностям, — поделился инженер по охране труда Николай Чернышов.По видеоконференцсвязи с запуском восстановленного производства предприятие поздравил заместитель Министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин.— Полтора года завод восстанавливался после пожара. За это время был сохранён коллектив. Руководство предприятия проделало огромную работу. Вместе с подрядными организациями устранили последствия аварии. Подобрали, изготовили и установили новое оборудование. Благодаря единству команды, профессионализму и искренней преданности своему делу, предприятие возрождается и возвращается к полноценной работе, — сказал Михаил Юрин. — Это результат большой совместной работы и пример того, как ответственный подход, упорный труд и целеустремлённость коллектива позволяют преодолеть любые трудности.

ДОК «Калевала» является одним из крупнейших отечественных производителей ОСП. Предприятие входит в десятку крупнейших плитных производств России и в двадцатку крупнейших производств во всем мире. Завод реализует продукцию через обширную дилерскую сеть, которая насчитывает боле 150 партнёров, во все регионы страны от Северо-Западного федерального округа до Дальневосточного, а также в страны ближнего зарубежья. Сегодня предприятие обеспечено заказами.

Напомним, что завод был запущен в Карелии в 2013 году. В проект инвестировано более 9 млрд рублей, создано более 300 новых рабочих мест. Продукция комбината используется в строительстве, в том числе для активно развивающегося направления малоэтажного домостроения.