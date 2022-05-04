Артур Парфенчиков: «Это память о наших земляках, которые отдали жизнь за свободу Донбасса»

Глава Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил за поддержку его инициативы о создании в Петрозаводске улицы Защитников Донбасса.

«Теперь в Петрозаводске есть улица Защитников Донбасса. Это наша дань уважения и поддержки всем, кто сегодня исполняет там свой воинский долг, защищая мир от нацизма. И, конечно, это память о наших земляках, ребятах, которые отдали жизнь за свободу Донбасса». – заявил Артур Парфенчиков.

Напомним, место для улицы Защитников Донбасса выбрали на Древлянке, от Оборонной до Хейкконена.