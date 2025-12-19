Артур Парфенчиков и Владислав Третьяк открыли обновленную хоккейную коробку в Питкяранте

Глава Карелии и Президент Федерации хоккея России — легендарный советский вратарь поздравили жителей города с важным для развития спорта в Приладожье событием.

Сегодня, 20 декабря, в городе Питкяранта торжественно открыли обновленную хоккейную коробку на улице Рудакова. Жителей города со знаменательным событием поздравил Глава Карелия Артур Парфенчиков и Президент Федерации хоккея России — легендарный советский вратарь Владислав Третьяк.

— Сегодня, действительно, знаковое событие для Питкяранты: благодаря усилиям многих и многих людей, мы получили великолепный спортивный объект — новую хоккейную площадку с электронным табло, теплыми раздевалками. Владислав Александрович привез с собой свою невероятную энергетику, и уверен, что с этой энергетикой наши мальчишки и девчонки будут заниматься здесь спортом. В добрый путь! — сказал Артур Парфенчиков.

Хоккейная площадка в Питкяранте была построена еще в 1979 году. Сегодня она получила вторую жизнь, став современной, комфортной и безопасной. Здесь оборудовали новое асфальтированное основание, звуковую систему, освещение, электронное табло и теплые раздевалки.

— От всего сердца поздравляю жителей Питкяранты и Карелии с этим настоящим праздником! Через спорт мы можем воспитывать молодое поколение: ведь хоккей в нашей стране — национальная гордость! Президент поставил задачу перед руководством всей нашей страны, чтобы в 2030 году 70% населения России занималось физкультурой и спортом. Сегодня мы видим, как эти решения воплощают в жизнь в Карелии под руководством губернатора. Надеемся, что на таких спортивных площадках вырастут новые Харламовы, Овечкины и множество здоровых молодых людей, увлеченных физкультурой и спортом! — поздравил жителей Питкяранты Владислав Третьяк.

Открытие хоккейной площадки стало возможным благодаря объединению усилий власти, общественных организаций и неравнодушных людей. Ремонт осуществили за счет средств благотворительного фонда «Суворов». Осенью 2025 года за помощью в восстановлении хоккейной коробки в фонд обратился Глава Питкярантского муниципального округа Сергей Матвеев. Инициативу поддержал руководитель фонда Айрат Гафуров.

— Огромное спасибо фонду «Суворов» и лично его руководителю Айрату Нурфаязовичу Гафурову, а также всем, кто помог реализовать этот чудесный проект в Питкяранте! — поблагодарил Артур Парфенчиков.

Благотворительный фонд «Суворов» был создан в 2012 году профессиональными военными. Основные направления деятельности: поддержка армии, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодёжи. В том числе занимаются поддержкой и реализацией проектов спортивной направленности. Фондом «Суворов» за 13 лет реализовано более 300 проектов.

На открытие обновленной хоккейной площадки пришли десятки жителей города.

— Мы катались здесь ещё будучи малышами. Спорили с мальчишками, где будет кусок для хоккея, а где для фигурного катания. Поэтому мы очень рады открытию новой площадки! Надеемся, что зима будет холодной, и мы с внучкой накатаемся всласть. Всех поздравляю с этим событием! — поделилась жительница Питкяранты Елена Бритцына.

На торжественном открытии горожане смогли сфотографироваться с Владиславом Третьяком и взять у него автограф, а также угоститься горячим чаем и выпечкой.