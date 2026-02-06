Артур Парфенчиков: Юбилейная «Гиперборея» получилась грандиозной

Праздник посетили сотни жителей и гостей Петрозаводска. В церемонии закрытия фестиваля, который в этом году посвятили российскому спорту, приняли участие олимпийские чемпионы Евгения Медведева-Арбузова и Владислав Ларин, чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский.

Сегодня в Петрозаводске прошел финальный день Международного зимнего фестиваля «Гиперборея — 2026». Для жителей и гостей республики была подготовлена большая программа с творческими конкурсами, играми, спортивными активностями и концертом.



На Онежской набережной можно было полюбоваться работами участников конкурса снежных и ледовых скульптур, который проводится уже 25 раз. Сразиться в главном гиперборейском состязании приехали 86 мастеров из Ярославской, Свердловской, Архангельской и Мурманской областей, Хабаровского края, Санкт-Петербурга, Москвы, а также из Сербии и Китая. Среди участников конкурса есть и жители Карелии.



Юбилейную «Гиперборею» посвятили российскому спорту — достижениям и легендарным спортсменам.

— Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал и созидал, кто помог нам сделать фестиваль, посвященный нашему российскому спорту, таким грандиозным. Получилось действительно чудо! Спасибо всем, кто подарил нам эту замечательную зимнюю набережную с вернисажем. Мы сделаем все, чтобы она стала еще красивее в ближайшие годы! — сказал на церемонии закрытия фестиваля Артур Парфенчиков.

Вместе с руководителем региона на сцену поднялись чемпионка XX зимних Олимпийских игр в женской эстафете 4×5 км, бронзовый призёр XX зимних Олимпийских игр в дуатлоне, легендарная лыжница Евгения Медведева-Арбузова, тхэквондист, Олимпийский чемпион 2020 года, чемпион мира и двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Владислав Ларин, чемпион мира по боксу среди профессионалов Эдуард Трояновский.

— Очень приятно, что в этом году «Гиперборея» посвящена спортивным достижениям. Пусть этот праздник зарядит вас на свои личные победы — большие и маленькие, ведь любой успех начинается с маленьких шагов, — подчеркнул Владислав Ларин.

К гостям праздника обратилась Глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова:

— Можно с уверенностью сказать, что «Гиперборея» стала брендом Карелии и визитной карточкой Петрозаводска, зимним Днем города. Мы старались для вас. Спасибо большое нашим спортсменам — нам действительно есть чем гордиться!Фестивальный день начался с «Зарядки со звездой», которую провела двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий. Гости праздника побывали на шоу силовых видов спорта «Ледовый экстрим», поучаствовали в состязаниях от Росмолодежи «Юный богатырь». В рамках фестиваля состоялись соревнования по ориентированию «Снежная тропа» и любительский забег «Бегущие огни Гипербореи».



У ротонды проходил традиционный праздник «Зимняя Калакунда», открытый турнир по подледному лову рыбы на мормышку «Онежский окушок». На территории фестиваля работала выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного и ремесленного творчества «Вдохновение Севером», проходила семейная зимняя квест-эстафета «Гиперборейские рекорды». Жители и гости города поучаствовали в семейном конкурсе «СнегКом.ру» и других творческих активностях. В квартале исторической застройки Петрозаводска была организована традиционная интерактивная программа от музея-заповедника «Кижи» — «Арт-зима в Старом городе».



На главной сцене фестиваля выступали творческие коллективы, музыкальную программу завершила группа «Мохито» — приглашенный гость. В финале праздника гостей ждало пиротехническое представление.

Ранее мы выкладывали собственный репортаж с закрытия фестиваля «Гиперборея».