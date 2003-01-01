Артур Парфенчиков на форуме «Легендарная Карелия» отметил ежегодный рост налоговых поступлений от туризма

Туризм является важным драйвером экономики республики. Об это рассказал Глава региона во вступительном слове на открытии ежегодного форума «Легендарная Карелия», на котором презентуют новые туристические маршруты и средства размещения.
Сегодня в Петрозаводске стартовал ежегодный форум для профессионалов в индустрии туризма «Легендарная Карелия». Он проводится в преддверии Всемирного дня туризма, который состоится 27 сентября, и является ключевой площадкой для диалога между органами власти, бизнесом и экспертами отрасли. В рамках программы участники обсудят вопросы поддержки туриндустрии, развития туризма на особо охраняемых территориях, презентуют новые туристические локации.
— Республика Карелия — одна из лидирующих территорий туризма и отдыха в России, не только благодаря наличию объектов культурной и исторической важности, но и многочисленным уникальным природным объектам. Туристическая отрасль экономики играет все более значимую роль, являясь одним из ключевых драйверов экономического развития региона, — отметил на открытии форума Артур Парфенчиков.
Глава республики также подчеркнул, что развитие туризма напрямую способствует улучшению качества жизни жителей Карелии — это новые рабочие места, строительство дорог, благоустройство общественных пространств, развитие связи и транспортной сети. Налоговые поступления от данной сферы ежегодно растут: по состоянию на 1 сентября 2025 года налоги от деятельности гостиниц и турагентств составили 292 миллиона рублей, рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 23%. Также значимым инструментом поддержки муниципалитетов стал туристический налог. За первые семь месяцев 2025 года он пополнил местные бюджеты почти на 31 миллион рублей, что составляет 73% от годового поступления. По решению местных властей дополнительные доходы можно направить на благоустройство, развитие инфраструктуры.
Глава региона подчеркнул, что туризм в Карелии должен быть всесезонным. Так, предстоящей зимой запланировано более 30 мероприятий, различной направленности, которые позволят путешественникам глубже окунуться в мир северной красоты и приключений. По прогнозам республику посетят около 400 тысяч туристов, что на 30% больше показателя прошлого года.
На открытии форума глава Карелии также вручил профессионалам в индустрии туризма государственные награды республики. За высокий профессионализм и значительный вклад в развитие внутреннего туризма Почетным знаком Главы Карелии «За вклад в развитие Республики Карелия» были награждены директора ведущих туркомпаний региона: Олег Бакум — ООО «Колмас», Искрина Ерофеева — ООО «Ваша Карелия», Оксана Красновская — ООО «ИнтурЛидер» и генеральный менеджер ООО «Онега Палас» Марина Кулакова.
Почетной грамотой Правительства Карелии награждены Илья Дрейзис — ООО «Терра Нова» и Наталья Рябова — ООО «ИнтурЛидер». Благодарственные письма Главы республики вручены Михаилу Скрипкину — ООО «Скандинавия», Владимиру Лобанову — Союз Дизайнеров России и Марьяне Макаровой — ООО «Турхолдинг «Отель Карелия».
— Желаю всем успешной работы на форуме, полезного диалога, обмена опытом, знакомства с новыми проектами. И конечно, поздравляю с наступающим праздником всех занятых в сфере туризма и индустрии гостеприимства! Благодарю вас за профессионализм, искреннюю увлечённость своим делом, плодотворное сотрудничество с органами власти, — обратился к участникам Артур Парфенчиков.