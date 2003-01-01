Артур Парфенчиков напутствовал молодых пограничников в Костомукше

Новобранцы произнесли клятву верности Отечеству.

10 января в культурно-спортивном доме «Дружба» в Костомукше было многолюдно: здесь состоялась торжественная церемония приведения к присяге молодых пограничников. Из разных регионов России ребят приехали поддержать родственники и друзья.

В церемонии приняли участие начальник Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия Сергей Попов, представители органов местного самоуправления, духовенства.

Новобранцев с началом несения службы в пограничных войсках поздравил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

— Сегодня в жизни вас и ваших близких знаменательный день: мы видим, как мальчики становятся мужчинами. Мужчина присягает один раз в жизни. Сегодня вы присягнули Родине, а значит, в первую очередь, своим близким и своей семье, — сказал руководитель региона. — Когда вы заступите на охрану государственной границы, вы почувствуете, что за вами огромная страна: от Балтийского моря до Дальнего Востока, от Мурманска до Кавказа. Желаю вам достойной службы! Слова благодарности родителям, бабушкам, дедушкам за достойное воспитание сыновей и внуков.

Напутствовал молодых пограничников и начальник Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия Сергей Попов:

— Впереди большой труд: изучение пограничной науки, физическая подготовка. Зелёная фуражка — это особый статус! Желаю вам успехов, а родителям — терпения. Ребята вернутся домой настоящими мужчинами.

К молодым пограничникам обратилась депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Валентина Пивненко:

— Вы, граждане Российской Федерации, приняли присягу верно служить своей Родине, надёжно защищать её. Вы будете служить на самой протяжённой границе — в российской Арктике и с блоком НАТО. Мы будем рады, если по окончанию службы вы останетесь работать, служить, учиться в нашей Карелии. В добрый путь!

Молодых пограничников благословил епископ Костомукшский и Кемский Борис. А после торжественного мероприятия Глава региона Артур Парфенчиков пообщался с родителями новобранцев: вместе с офицерами пограничного управления он в неформальной обстановке ответил на вопросы об организации быта, обучении, и спортивной подготовке, а также особенностях несения пограничной службы на севере.

Военнослужащие по призыву будут проходить службу в подразделениях Пограничного управления по Карелии.