Артур Парфенчиков назначил Ларису Подсадник куратором Костомукшского округа

10 января глава Карелии Артур Парфенчиков совершил рабочую поездку в Костомукшский муниципальный округ.

В ходе нее руководитель региона напутствовал молодых пограничников, принявших присягу, а также проинспектировал ряд социальных объектов, в том числе дом-интернат, который строят в Костомукше по нацпроекту «Семья» и планируют завершить весной этого года.

Во время проверки выполнения работ Артур Парфенчиков сообщил о назначении куратором Костомукшского муниципального округа заместителя премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Ларисы Подсадник.

— Конечно, сдача такого объекта, координация его деятельности, подготовка кадров, запуск — это не менее сложная задача, чем стройка. Поэтому принято решение, что с этого года Лариса Анатольевна станет куратором Костомукшского муниципального округа, чтобы решать возникающие задачи в комплексе. Чтобы к концу года можно было сказать, что «объект встал на ноги», заработал и стал приносить реальную пользу республике, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

В Костомукше сегодня также ведут строительство ещё одного социально важного объекта — крытого ледового катка.

— Перед Ларисой Анатольевной и профильным Министерством образования и спорта республики поставлены задачи по запуску этого объекта, обеспечению необходимым оборудованием, комплектации тренерского состава, который будет работать на этом катке, — отметил Артур Парфенчиков.

Среди задач перед новым куратором также стоит задача дальнейшего развития биатлонного комплекса в Костомукше. Как отметил глава Карелии, с учетом природных условий город может стать одним из центров российского биатлона. Работу в этом направлении необходимо продолжать.