Артур Парфенчиков назвал приоритеты трехлетнего бюджета Карелии

В Карелии представили проект бюджета на 2026–2028 годы. Приоритетные направления включают выполнение всех социальных обязательств перед жителями и расселение аварийного жилья.

Доклад об основных параметрах проекта закона о бюджете на 2026–2028 годы представил министр финансов Карелии Александр Климочкин. Отличительная особенность документа этого года — в нем уже запланировано 99% федеральной поддержки.

Доходы бюджета на 2026 год определены в сумме 78,2 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе правительства Карелии, большая часть средств — 53,2 млрд рублей — собственные доходы Карелии. Они по плану вырастут в сравнении с текущим годом на 8%. 25 млрд рублей республика получит из федерального бюджета в форме безвозмездных трансфертов. Объем федеральной поддержки вырастет к уровню текущего года уже в первоначальном бюджете на 1,3 млрд рублей. Рост произошел как по объему дотаций, так и по целевым межбюджетным трансфертам.

Расходы бюджета в 2026 году составят 77,6 млрд рублей. Формирование направлений финансирования обеспечено с учетом необходимости соблюдения установленных законодательством бюджетных правил по уровню долговой нагрузки. В связи с этим проект бюджета сформирован с профицитом на весь трехлетний период. Одновременно проектом предполагается ежегодное сокращение государственного долга как в абсолютном, так и в относительном выражении.

Социально значимые расходы составят 49 млрд рублей. Это практически 63% от расходов бюджета, которые концентрируются в рамках госпрограмм, связанных с повышением качества жизни граждан. Безусловными приоритетами расходной части станут повышение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, оказание мер социальной поддержки гражданам, достижение национальных целей развития и поддержка местных бюджетов.

Расходы на оплату труда предусмотрены с учетом планируемого повышения с 1 января 2026 года минимального размера оплаты труда до 27093 рублей, а также увеличения на 7% заработной платы указных категорий работников. В целом на повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений республики в бюджете предусмотрено 4,3 млрд рублей.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки составят 8,1 млрд рублей, из них 78% — средства регионального бюджета. Мерами поддержки смогут воспользоваться более 210 тысяч граждан республики, в том числе участники СВО и их семьи, семьи с детьми, дети-сироты, малообеспеченные граждане. В целом расходы на государственную поддержку семей с детьми вырастут уже в первоначальном проекте бюджета более чем на полмиллиарда в сравнении с уровнем 2025 года.

На реализацию 10 национальных проектов в бюджете предусмотрено 10,3 млрд рублей. 2/3 указанной суммы — средства федерального бюджета.

Расходы дорожного фонда составят порядка 9,3 млрд рублей. За счет этих средств будет обеспечен ремонт 91 км региональных и межмуниципальных дорог, реконструкция моста через реку Мегрега на 13 км дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта и ул. Железнодорожной в поселке Рабочеостровск. Также запланирован ремонт 11,3 км дорог Петрозаводского округа и 3,3 км дорог в Кондопоге.

В рамках Адресной инвестиционной программы Республики Карелия предусмотрено финансирование строительства 12 переходящих и двух новых объектов, в том числе строительство Регионального онкологического центра и больничного комплекса в городе Лахденпохья, завершение хирургического корпуса БСМП в Петрозаводске, социально-культурного центра в поселке Хийтола, детского сада в Сортавале и других объектов.

— Главный наш приоритет — это развитие. Как бы тяжело ни было, мы должны строить медицинские, социальные, спортивные, образовательные объекты. Одна из важнейших задач — расселение в республике аварийного жилья. Впереди большая работа по расселению 1,5 млн кв. метров жилья, и на софинансирование строек необходимо найти 3 млрд рублей, — отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Поддержка местных бюджетов также в приоритете. Объем межбюджетных трансфертов сформирован в размере 19,4 млрд рублей. Дотация на выравнивание увеличена в 2026 году на 41 млн рублей, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов — на 20 млн рублей. Объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов составляет 5,5 млрд рублей. Средства предусмотрены по 39 направлениям поддержки.

С учетом федеральной поддержки продолжится реализация проектов комплексного развития сельских территорий, мероприятий по капитальному ремонту школ, переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Также предусмотрены средства на денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, на бесплатное горячее питание школьников и поддержку местных инициатив жителей.

С 2026 года муниципальные образования получат также дополнительные стимулирующие трансферты за достижение прироста поступлений отдельных налоговых доходов — в размере 30 млн рублей с ростом в 3 раза.

— Мы не просто даем деньги, мы пытаемся стимулировать экономическую активность и финансовую ответственность наших муниципалитетов, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Также глава Карелии поручил премьер-министру правительства Андрею Сергееву и Минфину республики учесть в бюджете увеличение финансирования Карельского экологического оператора, чтобы обеспечить бесперебойную уборку мусора на территории всей республики и в Петрозаводске.