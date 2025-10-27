РЕКЛАМА
Тема недели
Станет ли Вологда примером для Карелии в борьбе с алкоголем
28 октября, 10:45 Статьи
Обществоведение
«Нескучное место»: в Петрозаводске появилась учебная мастерская для детей с особенностями
27 октября, 12:00 Статьи
Кинотетрис
«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30 Статьи
Новости

Артур Парфенчиков назвал приоритеты трехлетнего бюджета Карелии

17:29

Дождливо, до +8°С: прогноз погоды на 29 октября

17:01

Боксер из Карелии Роман Богданов будет защищать честь России на Первенстве Европы

16:40

Новый тренер хоккейной команды «Динамо-Карелия» рассказал о будущем коллектива

16:30

Готовность Лососинской плотины к осеннему половодью оценила межведомственная комиссия

16:22

Новые виды медпомощи по ОМС будут доступны жителям Карелии в будущем году

16:15

Призыв на военную службу в России станет круглогодичным

16:01

Шакала впервые обнаружили в лесу в Карелии

15:40

Умер актер из «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

15:21

В Госдуме хотят отменить штрафы водителям за нарушения из-за ям на дороге

15:12

Налоговики Карелии рассказали об изменении правил расчета налогов на землю и имущество граждан

15:00

Похититель велосипедного колеса из Петрозаводска объявлен в розыск

14:41

Четыре человека утонули в Карелии за неделю: в МЧС напомнили о правилах поведения на воде

14:20

Петрозаводские энергетики модернизируют освещение в сквере имени Шотмана

14:05

Билайн запустил новую акцию «3в1»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей

13:57

В Петрозаводске юный водитель сбил подростка на пешеходном переходе

13:49

Похожий на метеорит объект наблюдали в небе над Петрозаводском

13:34

Пострадавшему от мошенников жителю Карелии удалось вернуть часть суммы

13:14

Под Петербургом пресечена работа нелегальной майнинг-фермы с ущербом свыше 1 млрд рублей

13:00

Закрытая территория обеспечит безопасность жильцов нового дома «Аристократ» в центре Петрозаводска

12:50

В Петрозаводске начали строить лесопильный завод за 3 млрд рублей

12:41

Почти 6 млн рублей похитили мошенники у жителей Карелии в минувшие выходные

12:27

В Петрозаводске сбили 45-летнего мужчину

12:11

Мед из непонятного сырья обнаружили в Карелии

11:52

В России предложили ввести «шведский стол» в школах

11:37

Пьют или перестали: что не так с антиалкогольной кампанией в Вологодской области

11:21

В День народного единства в Петрозаводске пройдет общенародный крестный ход

11:10

В МВД рассказали о схемах мошенников в «черную пятницу»

11:03

Легковой автомобиль перевернулся и врезался в фонарный столб под Петрозаводском

10:49

В Петрозаводске проведут фестиваль, посвященный Роберту Рождественскому

10:32

Пенсионер из Петрозаводска инвестировал в карман мошенников более 1,2 млн рублей

10:11

На озере в Карелии опробовали «подводный радар» для изучения ихтиофауны

10:04

11-летняя девочка получила травму на уроке физкультуры в Петрозаводске

09:49

В Карелии сняли выпуск нового гастрономического шоу

09:29

Заболеваемость ОРВИ в Карелии продолжает снижаться

08:59

Жителю Карелии вынесли приговор за убийство двух человек

08:39

Видеообращением к президенту страны, которое записали жители квартала в Петрозаводске, заинтересовался Следком России

08:22

«Достойнейших жён» мифологических героев определят в Выставочном зале Петрозаводска

08:02

«Яблочный» депутат Петросовета Ольга Тужикова досрочно покидает свой пост

07:44

Звёзды игровой индустрии оценят разработки начинающих программистов из Петрозаводска

07:22

«Мы ждали их больше 30 лет»: известный оркестр из Москвы выступит на сцене Карельской филармонии

07:05

Грибной парфюм из Карелии представили на выставке в Петербурге

06:43

Убыточный аэропорт в Финляндии закроют до конца года

00:12

В Петрозаводске начинает действовать запрет на стоянку возле Онежской набережной

23:36

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 27 октября

22:20

В Германии взорвали две башни самой мощной атомной электростанции

20:02

Турпоток на остров «Кижи» достиг исторического максимума

19:32

Житель Беломорска погиб в ходе СВО

19:02

Сегежанин предстанет перед судом за попытку подкупа дорожных полицейских

18:43

Правительство РФ утвердило мастер-план развития Кемско-Беломорской агломерации

18:20

В московском метро запустили поезд с рекламой Карелии

17:52

Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тысяч рублей

17:32

Дополнительные авиарейсы запустят в Калининград в новогодние каникулы

17:16

Дожди, ветер и до +8°С: прогноз погоды в Карелии на 28 октября

17:01

Мужчина в Петрозаводске украл полную тележку продуктов

16:36

Минфин поменяет правила выдачи семейной ипотеки

16:18

«Нескучное место» для подростков с особенностями в развитии появилось в Петрозаводске

16:02

Компания «КСМ» поделилась новостями со строительной площадки дома-интерната в Костомукше

15:55

Власти Сортавальского округа нашли средства на асфальтирование дороги на остров Риеккалансаари

15:48

Карельские колонии за 9 месяцев произвели товаров и услуг на 223 млн рублей

15:32

Сферум в MAX стал доступен для жителей Карелии

15:22

Подозреваемая в краже петрозаводчанка объявлена в розыск

15:10

Опубликована программа Дня народного единства в Петрозаводске

14:55

В Петрозаводске ищут актеров на роли бомжей

14:32

Стали известны сроки завершения строительства Курганского моста в Петрозаводске

14:22

12-летняя чемпионка мира по тайскому боксу из Карелии рискует пропустить Чемпионат Европы

14:02

В Петрозаводске 18 водителей отстранены от управления

13:16

В Первомайском районе Петрозаводска изменилась схема движения

12:41

Посёлок и территория на севере Карелии вошли в топ-10 новых направлений для осеннего туризма

12:28

Ветеранам СВО могут оказать помощь в трудоустройстве

12:14

В Госдуме предложили штрафовать за вождение без ОСАГО только раз в сутки

12:11

Стало известно, кто заказал похищение футболиста «Зенита»

11:55

Похожий на метеорит объект наблюдали в небе в Подмосковье

11:33

Стоимость проезда в междугородних автобусах Карелии повысится

11:27

Новый турмаршрут вокруг Онежского озера создадут в Карелии

11:16

Российская спортсменка выиграла серебро на Кубке Европы

11:02

22-летняя девушка пострадала в столкновении двух автомобилей в Петрозаводске

10:44

Стартовал приём заявок на премию «Служение»

10:30

Неизвестный мужчина погиб на пожаре в Петрозаводске

10:22

Две бани горели ночью в поселке Сяпся в Карелии

10:01

Количество рейсов в Сочи увеличат в 2026 году

09:47

В Пермском крае задержали курьера мошенников, обманувших пенсионеров из Петрозаводска

09:32

В Карелии в ходе обследований мужского здоровья медики обнаружили кисту почки у 29 пациентов

09:00

В Петербурге задержали подозреваемых в попытке похищения футболиста «Зенита» и зятя депутата Госдумы

08:40

Забор на восточной границе Финляндии стал неожиданной достопримечательностью для туристов

08:19

Результаты пробы воды после разлива нефтепродуктов около Лахденпохьи вызывают обеспокоенность

08:01

Энергетики Карелии предупредили о плановых отключениях электричества на этой неделе

07:37

В России началась длинная шестидневная рабочая неделя

07:20

Пропавший 18 октября 67-летний житель Костомукши найден мертвым

06:56

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода в конце октября и начале ноября

06:37

Томские учёные создали мосты из переработанного пластика на 3D-принтере

00:12
Артур Парфенчиков назвал приоритеты трехлетнего бюджета Карелии
Сегодня 17:29 Экономика
Поделиться

В Карелии представили проект бюджета на 2026–2028 годы. Приоритетные направления включают выполнение всех социальных обязательств перед жителями и расселение аварийного жилья.

фото: © «Столица на Онего»

 Доклад об основных параметрах проекта закона о бюджете на 2026–2028 годы представил министр финансов Карелии Александр Климочкин. Отличительная особенность документа этого года — в нем уже запланировано 99% федеральной поддержки.

Доходы бюджета на 2026 год определены в сумме 78,2 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе правительства Карелии, большая часть средств — 53,2 млрд рублей — собственные доходы Карелии. Они по плану вырастут в сравнении с текущим годом на 8%. 25 млрд рублей республика получит из федерального бюджета в форме безвозмездных трансфертов. Объем федеральной поддержки вырастет к уровню текущего года уже в первоначальном бюджете на 1,3 млрд рублей. Рост произошел как по объему дотаций, так и по целевым межбюджетным трансфертам.

Расходы бюджета в 2026 году составят 77,6 млрд рублей. Формирование направлений финансирования обеспечено с учетом необходимости соблюдения установленных законодательством бюджетных правил по уровню долговой нагрузки. В связи с этим проект бюджета сформирован с профицитом на весь трехлетний период. Одновременно проектом предполагается ежегодное сокращение государственного долга как в абсолютном, так и в относительном выражении.

Социально значимые расходы составят 49 млрд рублей. Это практически 63% от расходов бюджета, которые концентрируются в рамках госпрограмм, связанных с повышением качества жизни граждан. Безусловными приоритетами расходной части станут повышение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, оказание мер социальной поддержки гражданам, достижение национальных целей развития и поддержка местных бюджетов.
Расходы на оплату труда предусмотрены с учетом планируемого повышения с 1 января 2026 года минимального размера оплаты труда до 27093 рублей, а также увеличения на 7% заработной платы указных категорий работников. В целом на повышение оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений республики в бюджете предусмотрено 4,3 млрд рублей.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки составят 8,1 млрд рублей, из них 78% — средства регионального бюджета. Мерами поддержки смогут воспользоваться более 210 тысяч граждан республики, в том числе участники СВО и их семьи, семьи с детьми, дети-сироты, малообеспеченные граждане. В целом расходы на государственную поддержку семей с детьми вырастут уже в первоначальном проекте бюджета более чем на полмиллиарда в сравнении с уровнем 2025 года.

На реализацию 10 национальных проектов в бюджете предусмотрено 10,3 млрд рублей. 2/3 указанной суммы — средства федерального бюджета.
Расходы дорожного фонда составят порядка 9,3 млрд рублей. За счет этих средств будет обеспечен ремонт 91 км региональных и межмуниципальных дорог, реконструкция моста через реку Мегрега на 13 км дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта и ул. Железнодорожной в поселке Рабочеостровск. Также запланирован ремонт 11,3 км дорог Петрозаводского округа и 3,3 км дорог в Кондопоге.
В рамках Адресной инвестиционной программы Республики Карелия предусмотрено финансирование строительства 12 переходящих и двух новых объектов, в том числе строительство Регионального онкологического центра и больничного комплекса в городе Лахденпохья, завершение хирургического корпуса БСМП в Петрозаводске, социально-культурного центра в поселке Хийтола, детского сада в Сортавале и других объектов.

— Главный наш приоритет — это развитие. Как бы тяжело ни было, мы должны строить медицинские, социальные, спортивные, образовательные объекты. Одна из важнейших задач — расселение в республике аварийного жилья. Впереди большая работа по расселению 1,5 млн кв. метров жилья, и на софинансирование строек необходимо найти 3 млрд рублей, — отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Поддержка местных бюджетов также в приоритете. Объем межбюджетных трансфертов сформирован в размере 19,4 млрд рублей. Дотация на выравнивание увеличена в 2026 году на 41 млн рублей, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов — на 20 млн рублей. Объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов составляет 5,5 млрд рублей. Средства предусмотрены по 39 направлениям поддержки.

С учетом федеральной поддержки продолжится реализация проектов комплексного развития сельских территорий, мероприятий по капитальному ремонту школ, переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Также предусмотрены средства на денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, на бесплатное горячее питание школьников и поддержку местных инициатив жителей.

С 2026 года муниципальные образования получат также дополнительные стимулирующие трансферты за достижение прироста поступлений отдельных налоговых доходов — в размере 30 млн рублей с ростом в 3 раза.

— Мы не просто даем деньги, мы пытаемся стимулировать экономическую активность и финансовую ответственность наших муниципалитетов, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Также глава Карелии поручил премьер-министру правительства Андрею Сергееву и Минфину республики учесть в бюджете увеличение финансирования Карельского экологического оператора, чтобы обеспечить бесперебойную уборку мусора на территории всей республики и в Петрозаводске.

