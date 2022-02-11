Глава Карелии: «По крупицам воссоздан исторический облик архитектурного шедевра в центре Петрозаводска»

Глава Карелии проверил ход реставрации исторического здания на проспекте Ленина. Памятник архитектуры воссоздают совместными усилиями карельского правительства и бизнеса.

При посещении здания наркомата на проспекте Ленина, руководитель региона отметил, что это одна из страниц в истории Петрозаводска, за которые стыдно: долгое время там находилось пепелище.

«Многие помнят здесь детскую поликлинику. Здание горело трижды, как будто кто-то хотел гарантированно его уничтожить, стереть память о памятнике, а, возможно, застроить его очередной многоэтажкой. Сегодня мы видим, как буквально из пепла красивейшее здание города возрождается», - подчеркнул он.

По словам Артура Парфенчикова, власти исключили многоэтажную застройку на данном участке и избежали неразумных трат: памятник воссоздали силами бизнеса, а не за счёт республиканского бюджета. Реставрацию проводит компания «ТехПромСтрой». С 2006 года организация взяла объект в аренду для восстановления, затем постройка была приобретена в собственность.

Проектную документацию разрабатывали с 2008 года, лишь через 10 лет она была окончательно согласована. Концепцию рассмотрели ведущие специалисты-реставраторы и архитекторы, документ был согласован с органом охраны объектов культурного наследия и прошёл государственную экспертизу.

За работами по восстановлению внешнего облика архитектурного памятника региональное правительство следит с особым вниманием: в перечне выявленных объектов культурного наследия он числился с 2000 года, а в 2014 году был признан объектом культурного наследия регионального значения. Сегодня наружные работы уже завершены, проходит внутренняя отделка помещений. Здесь планируется разместить кафе и небольшую гостиницу на втором этаже.

«Мы восстановили здание в полном объеме: основная его часть выполнена из бревна, притом в срубе использованы исторические элементы, восстановлена в первоначальном виде деревянная обшивка», - рассказал автор реставрационного проекта, главный архитектор ЗАО «ЛАД» Владимир Копнин.

Региональное правительство поддержало нового собственника: в 2021 году он получил компенсацию части затрат из республиканского бюджета.

«Удалось главное: по крупицам воссоздан исторический облик архитектурного шедевра. С нетерпением жду, когда восстановление здание будет полностью завершено и каждый житель и гость республики сможет прикоснуться к нашей истории», - подчеркнул Артур Парфенчиков.

Напомним, здание на углу улицы Анохина и проспекта Ленина было построено в 1934-35 году для треста «Карелдрев» по проекту Александра Митрофанова. В разные годы в здании находились Наркомат иностранных дел Карело-Финской ССР, различные советские учреждения, включая горком ВКП(б), райком ВЛКСМ. С 1960 года здесь располагалась городская детская поликлиника №1.