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Глава Карелии: «По крупицам воссоздан исторический облик архитектурного шедевра в центре Петрозаводска»

Новости. Общество
18:37, 16 Февраля 2022
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/aparfenchikov

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Глава Карелии проверил ход реставрации исторического здания на проспекте Ленина. Памятник архитектуры воссоздают совместными усилиями карельского правительства и бизнеса.

При посещении здания наркомата на проспекте Ленина, руководитель региона отметил, что это одна из страниц в истории Петрозаводска, за которые стыдно: долгое время там находилось пепелище.

«Многие помнят здесь детскую поликлинику. Здание горело трижды, как будто кто-то хотел гарантированно его уничтожить, стереть память о памятнике, а, возможно, застроить его очередной многоэтажкой. Сегодня мы видим, как буквально из пепла красивейшее здание города возрождается», - подчеркнул он.

По словам Артура Парфенчикова, власти исключили  многоэтажную застройку на данном участке и избежали неразумных трат: памятник воссоздали силами бизнеса, а не за счёт республиканского бюджета. Реставрацию проводит компания «ТехПромСтрой». С 2006 года организация взяла объект в аренду для восстановления, затем постройка была приобретена в собственность.

Проектную документацию разрабатывали с 2008 года, лишь через 10 лет она была окончательно согласована. Концепцию рассмотрели ведущие специалисты-реставраторы и архитекторы, документ был согласован с органом охраны объектов культурного наследия и прошёл государственную экспертизу.

За работами по восстановлению внешнего облика архитектурного памятника региональное правительство следит с особым вниманием: в перечне выявленных объектов культурного наследия он числился с 2000 года, а в 2014 году был признан объектом культурного наследия регионального значения. Сегодня наружные работы уже завершены, проходит внутренняя отделка помещений. Здесь планируется разместить кафе и небольшую гостиницу на втором этаже.

«Мы восстановили здание в полном объеме: основная его часть выполнена из бревна, притом в срубе использованы исторические элементы, восстановлена в первоначальном виде деревянная обшивка», - рассказал автор реставрационного проекта, главный архитектор ЗАО «ЛАД» Владимир Копнин.

Региональное правительство поддержало нового собственника: в 2021 году он получил компенсацию части затрат из республиканского бюджета.

«Удалось главное: по крупицам воссоздан исторический облик архитектурного шедевра. С  нетерпением жду, когда восстановление здание будет полностью завершено и каждый житель и гость республики сможет прикоснуться к нашей истории», - подчеркнул Артур Парфенчиков.

Напомним, здание на углу улицы Анохина и проспекта Ленина было построено в 1934-35 году для треста «Карелдрев» по проекту Александра Митрофанова. В разные годы в здании находились Наркомат иностранных дел Карело-Финской ССР, различные советские учреждения, включая горком ВКП(б), райком ВЛКСМ. С 1960 года  здесь располагалась городская детская поликлиника №1.

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Комментарии

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Лана Текучева
2022-02-16 19:15:10
"Памятник воссоздали силами бизнеса, а не за счет республиканского бюджета".
Тогда как это коррелируется со следующим заявлением :"...он получил компенсацию части затрат из республиканского бюджета"??? :)
Изя
2022-02-16 19:05:34
А как банкрот смог построить гостиницу вопрос к знатокам .
Гражданин
2022-02-16 19:03:11
Точно точно - также не нашли лиц которые подожгли все дома на ул. Еремеева.
Goxa
2022-02-16 18:55:24
А кто три раза её поджигал? Не нашли или решили уважаемых людей не беспокоить?
Изя
2022-02-16 19:03:36
Goxa, а кто чего то постолил ?)))
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