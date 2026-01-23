РЕКЛАМА
Артур Парфенчиков объяснил, почему Карелия не криминальный регион
Сегодня 16:21 Общество
Поделиться

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал новость о том, что республика третий год подряд занимает последнее место в общероссийском рейтинге по уровню преступности.

фото: © Столица на Онего

Напомним, по данным исследования РИА Новости, в 2025 году в Карелии было зарегистрировано 183 преступления на 10 тысяч жителей — это самый высокий показатель в стране.

Комментируя лидерство республики в антирейтинге, Артур Парфенчиков отметил, что высокий показатель регистрации преступлений свидетельствует не о криминальной обстановке, а о жестком порядке учета.

— Самым криминальным является регион, где отсутствует система выявления и регистрации преступлений! В Карелии в этих вопросах исторически еще с периода СССР был самый жесткий порядок. При этом с точки зрения криминологии, есть такая наука, уровень преступности надо оценивать по количеству наименее латентных преступлений. Таковыми, например, является причинение тяжкого вреда здоровью, так как эти преступления обязательно попадают в медицинскую статистику. Как мы видим, количество причинений тяжкого вреда в Карелии на достаточно низком уровне, но впечатляет снижение этого вида преступности за год — на треть! — прокомментировал нашему изданию Парфенчиков.

Действительно, согласно отчету МВД Карелии, представленному на заседании коллегии ведомства, количество тяжких преступлений ощутимо снизилось за год. Случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью стало меньше на 28,9%, убийств — на 9,8%, краж — на 15,6%. Подростковая преступность сократилась на 18,3%. Общее число преступлений в регионе сократилось более чем на 15% по сравнению с 2024 годом.

Прокурор Карелии Дмитрий Харченков, выступая на заседании коллегии МВД, также отметил однобокий и довольно формальный характер оценки «криминальности» регионов в рейтинге.

Обсудить (0) в ленту
