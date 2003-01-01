Артур Парфенчиков объявил о повышении зарплат для бюджетников

С 1 октября зарплаты работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из регионального бюджета, будут проиндексированы на 7,6 процентов.
Повышение предусмотрено для тех, кто трудится в государственных бюджетных, казенных и автономных учреждениях Республики Карелия, и коснется более чем 7,5 тысяч человек.
В числе сотрудников, которым повысят заработную плату, — работники пожарной лесоохраны, водители, специалисты МФЦ, центров социальной работы, отрядов противопожарной службы, центров занятости и многие другие специалисты бюджетной сферы.
Глава Карелии подчеркнул, что зарплата вырастет у работников, которые обеспечивают безопасность, социальное обслуживание, предоставление услуг жителям республики.
— Повышение зарплаты региональным бюджетникам принято аналогично решениям в отношении работников федеральных учреждений, — отметил глава Карелии Артур Парфенчиков. — Карелия уверенно развивается: в регионе постоянно увеличивается средняя зарплата. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 8,6%. Уровень жизни в республике должен постоянно расти.
Напомним, Правительство Российской Федерации направило на рассмотрение в Государственную Думу законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. В проекте бюджета на 2026 год дотация Карелии на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, а также реализацию многих других значимых для региона проектов запланирована в сумме более 2,2 млрд рублей. Это в 2,4 раза выше объема дотации 2025 года.
Добавим, что категориям сотрудников, относящимся к «майским» указам Президента России, повышение обеспечивается федеральными решениями. Это врачи, средний медицинский персонал, педагоги, воспитатели, работники учреждений культуры и другие. С 1 января 2025 года зарплата работников бюджетной сферы, подпадающих под эту категорию, была проиндексирована на 9,8% к уровню 2024 года.