Артур Парфенчиков обозначил ключевые задачи по развитию Медвежьегорского округа

Глава Карелии, секретарь регионального отделения «Единой России» встретился с депутатами Совета Медвежьегорского муниципального округа первого созыва.

Развитие экономики и социальной сферы, модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры — эти и другие задачи Артур Парфенчиков обсудил с депутатами, которые были избраны в Совет Медвежьегорского муниципального округа. Во встрече приняли участие депутат Государственной Думы Валентина Пивненко и депутат Законодательного Собрания Галина Алупова.

Открывая встречу, руководитель региона напомнил, что на состоявшихся 12–14 сентября выборах «Единая Россия» одержала уверенную победу. Кандидаты от партии получили 15 из 19-ти мандатов в Совете.

— Это достойный результат совместной работы единой командой. Жители дали высокую оценку нашей партии, доверив вам представлять их интересы. Хочу напомнить, что с победой на выборах приходит и большая ответственность. Именно вы, муниципальные депутаты, являетесь самым близким к людям звеном партии. Новая модель муниципальной власти означает, что каждый из вас в Совете обеспечивает непосредственную связь с жителями в ваших избирательных округах. Люди должны ощутить эффективность такого прямого, открытого диалога и принимаемых решений, — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Он также предложил однопартийцам регулярно проводить заседания Совета и встречи с жителями не только в Медвежьегорске, но и других населенных пунктах округа.

Кроме того, Артур Парфенчиков напомнил, что 2025 год объявлен в «Единой России» Годом муниципального депутата. Речь идет о необходимости усилить взаимодействие между депутатами на местах и однопартийцами, которые работают в региональных парламентах и Государственной Думе. Такую задачу поставил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на форуме «Малая родина — сила России» в апреле этого года.

Валентина Пивненко в свою очередь отметила большую роль муниципалитетов в формировании народной программы партии. Жители Карелии внесли в нее около 40 тысяч инициатив.

В Медвежьегорске в рамках народной программы построена новая школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, благоустраиваются общественные пространства. Но впереди еще больше задач. Ключевые из них обозначил Артур Парфенчиков.

В Медвежьегорском округе предстоит расселить большой объем аварийного жилья. Необходимо завершить реконструкцию канализационных очистных сооружений в Повенце, систем водоснабжения и водоотведения в Пиндушах. Также среди приоритетов — строительство очистных сооружений в Медвежьегорске. Проектирование этого объекта уже началось.

Особое внимание на встрече уделили экономике: поддержке таких предприятий, как совхоз «Толвуйский», РЭБ флота в Пиндушах, развитию туристической отрасли, в том числе инфраструктуры Онежских петроглифов. Перспективы для экономики и социальной сферы также связаны с предстоящей газификацией округа. Артур Парфенчиков призвал депутатов Совета безотлагательно включиться в совместную работу по решению этих и других актуальных для жителей вопросов.