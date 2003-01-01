Артур Парфенчиков обозначил приоритеты бюджета республики на ближайшие три года

Депутаты Законодательного собрания на заседании 13 ноября приняли в первом чтении проект бюджета. Перед этим глава республики обозначил основные приоритеты главного документа.

Проект бюджета республики на 2026 год и плановый период до 2028 года представил депутатам Законодательного собрания глава Карелии Артур Парфенчиков. В заседании принял участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, который находится в Карелии с рабочей поездкой.

Как сообщил глава, при формировании бюджета правительство республики поставило перед собой конкретные цели.

— Первая — обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета в целом, вторая — безусловное исполнение социальных обязательств и третья цель — повышение качества жизни граждан через инфраструктурное развитие, — заявил Артур Парфенчиков.Также республика будет добиваться увеличения собственных доходов, и в трехлетнем бюджете заложен рост их объемов ежегодно. В 2026 году на 8% запланировано увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов.

Расходы бюджета в следующем году году составят 78 млрд рублей. В первую очередь средства направят на финансирование социальной сферы.

— В целом бюджет на ближайшую трехлетку сформирован с безусловным приоритетом выполнения всех социальных обязательств, — подчеркнул Артур Парфенчиков.Особое внимание в проекте закона уделено поддержке участников СВО и членов их семей. Как отметил руководитель региона, все меры для этой категории граждан будут обеспечены в полном объеме.

Свыше 10 млрд рублей в бюджете запланировано на реализацию национальных проектов.

Один из приоритетов — оплата труда работников государственных и муниципальных учреждений республики. На ее повышение будет направлено более 4,3 млрд рублей.

Бюджетные инвестиции предусмотрены на развитие всех сфер жизни республики. Средства выделены на строительство больничного комплекса с поликлиникой и стационаром в Лахденпохье, двух новых детских садов — в поселке Хийтола Лахденпохского муниципального округа и городе Сортавала., завершение строительства блоков «А» и «Б» больницы с поликлиникой в районе Древлянка. Блоки «В» и «Г» будут отремонтированы. В Петрозаводке запланировано возведение нового технопарка «Биотех».

Ряд проектов республика реализует в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это реконструкция систем теплоснабжения, включая капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения Пудожа и Пудожского района в связи с приходом природного газа, модернизация котельной поселка Надвоицы Сегежского муниципального округа и тепловых сетей в Беломорском и Кемском муниципальных округах.

Объем Дорожного фонда Карелии в 2026 году составит более 9 млрд рублей. Из них порядка 5 млрд 400 млн рублей будут направлены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения и мостов. Это дороги Суоярви — Юстозеро, Элисенваара — Лумиваара — Лахденпохья, Сортавала — Заозерный — Туокслахти и другие.

Глава Карелии выразил уверенность, что благодаря общим усилиям и совместной работе с депутатами Законодательного Собрания все поставленные в бюджете задачи будут решены.

По итогам рассмотрения и обсуждения карельские парламентарии проголосовали за принятие проекта главного финансового документа республики на трехлетний период в первом чтении.