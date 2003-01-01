РЕКЛАМА
Артур Парфенчиков обозначил задачи «Единой России» в Карелии
Сегодня 11:02 Политика
Среди них - сбор предложений в новую редакцию народной программы партии в республике, реализация проекта «Конкретных дел».

фото: © Правительство РК

Сегодня в Петрозаводске состоялась конференция регионального отделения «Единой России». Основной темой стали итоги работы партийной организации и в целом развития республики, а также новые задачи, сообщает пресс-служба Правительства Республики Карелия.

— «Единая Россия» — партия Президента, партия народного большинства. Как ведущая политическая сила страны и Карелии, наша партия является инициатором преобразований в экономике и социальной сфере. Обеспечивает их финансированием в бюджетах всех уровней. Поэтому, когда мы говорим о том, что сделано в Карелии и в 2025 году, и в предыдущие годы, мы, в том числе, говорим о результатах работы нашей большой команды «Единой России», — сказал, открывая конференцию, Глава Карелии и секретарь реготделения Артур Парфенчиков.
Ключевой задачей остается гуманитарная миссия «Единой России»: помощь фронту, поддержка участников специальной военной операции. Секретарь реготделения подчеркнул, что партия должна помогать всем без исключения бойцам, вернувшимся с передовой, в решении социальных вопросов.

— И, конечно, прошу ни в коем случае не ослаблять внимания к семьям наших погибших земляков, родным и близким ребят, которые сейчас на фронте, — отметил секретарь реготделения.
Также Артур Парфенчиков прокомментировал основные итоги выполнения народной программы партии в Карелии. Начиная с 2021 года, в республике открыли 5 новых школ. Кроме того, за последние годы построено почти два десятка детских садов. Также капитально отремонтированы 35 школьных зданий. В этом году в программе капремонта 14 школ.

Среди крупных социальных строек — новый хирургический корпус БСМП, поликлиника на Кукковке, блоки «А» и «Б» межрайонной больницы с поликлиникой на Древлянке, современный дом-интернат в Костомукше. В районах и округах строят новые ФАПы и амбулатории, в этом году это 19 объектов.

Карелия первой в России приступила к новому этапу расселения аварийного жилья. Регион не сбавляет темпы по развитию дорожной сети. В том числе в Петрозаводске за средства республиканского бюджета был построен новый Лобановский мост.

Партия активно участвует в проектах, которые реализуются в районах и округах по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», региональным программам поддержки местных инициатив и ТОС.

При этом в городах и поселках есть локальные задачи, решение которых важно для жителей, но в местных бюджетах недостаточно для этого средств. Поэтому «Единая Россия» выступила с инициативой запустить проект «Конкретных дел». На него в региональном бюджете заложено 170 млн рублей: их распределят поровну по 17 муниципальным районам и округам на исполнение наказов жителей. Артур Парфенчиков подчеркнул: важно, чтобы были решены действительно актуальные для людей проблемы.

— Поручаю предметно проработать перечень таких задач и эффективность использования средств в каждом муниципалитете. Это поручение касается депутатского корпуса в Заксобрании и местных советах, секретарей местных и первичных организаций. Решайте вместе, в открытом диалоге с жителями, что нужно сделать именно в первоочередном порядке, — сказал секретарь реготделения.
Также Артур Парфенчиков поручил начать сбор предложений в новую редакцию народной программы, с которой партия в Карелии пойдет на выборы в 2026 году.

Среди других ключевых поручений — укрепление связи между первичными, местными отделениями партии и депутатским корпусом, запуск «Школы первичек», дальнейшее обновление партийных рядов: на конференции секретарь реготделения по традиции вручил партийные билеты новым членам «Единой России»

Ранее мы сообщали, что Правительство Российской Федерации выделило Республике Карелия субвенции в размере порядка 64 млн рублей.

