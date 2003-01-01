Артур Парфенчиков обсудил развитие Прионежского и Пряжинского районов с депутатами и главами поселений

В центре внимания были вопросы социальной сферы и дорожной инфраструктуры.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Артур Парфенчиков встретился с однопартийцами, которые победили на муниципальных выборах 12 — 14 сентября. Во встрече также приняли участие руководители районных администраций и вице-спикер Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник, которая представляет в парламенте интересы жителей Пригородного округа.

Как отметил Артур Парфенчиков, в условиях весьма конкурентных выборов партия добилась высокого результата.

В Пряжинском районе избирались главы Матросского и Эссойльского поселений, а также прошли довыборы депутата Совета Эссойльского поселения. Во всех трех избирательных кампаниях победу одержали кандидаты от «Единой России». В Прионежском районе у партии 9 из 11 депутатских мандатов и замещенных должностей глав поселений.

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

«Теперь самое главное — определить первоочередные задачи, которые будут решаться уже при вашем непосредственном участии. Хочу напомнить, что „Единая Россия“ — партия ответственных решений. Мы не раздаем пустых обещаний и в своей работе опираемся на конкретные проекты. На особом контроле выполнение нашей народной программы», — обратился к участникам встречи Артур Парфенчиков.

В Прионежском и Пряжинском районах по народной программе сделано немало. В поселке Деревянка открылась современная школа, в Шуе и Пряже капитально отремонтированы школьные здания. Продолжается модернизация первичного звена здравоохранения: так, только в этом году построены новые ФАПы в Святозеро и Матросах. И это далеко не все примеры.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что работу по развитию социальной инфраструктуры необходимо продолжать. И ключевое значение имеет прямой диалог с жителями. На это не раз обращал внимание секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Депутаты и главы поселений в свою очередь высказали предложения, основанные на мнении земляков.

Виктория Антонова, Анна Гомза, Лидия Паюсова. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Например, в поселке Матросы в следующем году запланирован капитальный ремонт школы. Но одна из проблем — в действующем здании нет спортзала, рассказала глава поселения Анна Гомза. Местные власти определили земельный участок, на котором возможно строительство спортобъекта, и очень надеются на поддержку республики. Артур Парфенчиков согласился, что это актуальный вопрос для жителей и он требует решения.

В Эссойле недавно капитально отремонтировали и оснастили оборудованием здание амбулатории. Сейчас ее штат пополнился двумя молодыми терапевтами, сообщила глава Эссойльского поселения Лидия Паюсова. Но на прием ко многим узким специалистам людям приходится ездить в Пряжу. Артур Парфенчиков поручил еще раз проработать с Минздравом вопрос о графике выезда врачей в Эссойлу в тех случаях, когда приемы они могут провести в амбулатории.

Ольга Шмаеник. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

В Шокше требует ремонта кровля Дома культуры. Ольга Шмаеник сообщила, что уже обсудила этот вопрос с избранной главой поселения Викторией Антоновой.

«Будем совместно готовить заявку в партийную программу „Местный дом культуры“, по которой мы уже отремонтировали десятки зданий по всей республике», — добавила парламентарий.

Также на встрече обсудили развитие дорожной инфраструктуры в Прионежье. Благодаря поэтапному капремонту федеральной трассы А-215, которая проходит через многие поселения района, уже удалось значительно улучшить транспортную доступность. В следующем году планируется, что будет приведен в порядок оставшийся участок до границы с Ленобластью. Кроме того, в планах расширить до четырех полос подъезд до Петрозаводска от Деревянного: проект прошел госэкспертизу.

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Среди других вопросов, о которых шла речь, расселение аварийного жилья и выделение земельных участков под ИЖС, развитие сельскохозяйственных предприятий. В завершение встречи Артур Парфенчиков выразил надежду, что вновь избранные главы и депутаты активно будут работать над выполнением наказов избирателей. Региональное отделение партии окажет в этом всю необходимую поддержку.