Артур Парфенчиков обсудил с сенатором Игорем Зубаревым вопросы рыбной отрасли

Глава Карелии обсудил с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по аграрно-промышленной политике и природопользованию вопросы рыбохозяйственного комплекса республики.

В ходе встречи особое внимание было уделено законодательным инициативам, касающимся рыбной отрасли. Профильный комитет Совета Федерации сегодня работает сразу над пятью законопроектами в сфере аквакультуры и охраны водных биоресурсов.

— Перед Карелией, как и всей страной, строит задача по повышению потребления населением рыбной продукции. В этой связи выращивание собственного качественного рыбопосадочного материала остается в рабочей повестке региона, — отметил Артур Парфенчиков.

— Совет Федерации готов оказывать поддержку Карелии в развитии рыбохозяйственного комплекса и защиты биоресурсов. Это показало выездное совещание нашего комитета в Петрозаводске. По его итогам, например, уже удалось добиться увеличения выпуска молоди онежского лосося. Впервые за много лет в реку Шуя выпущено рекордное количество краснокнижной рыбы — более 227 тысяч двухлеток, из которых 224 тысячи — это госзадание, — рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-промышленной политике и природопользованию.

Глава Карелии поблагодарил сенатора за поддержку республики палатой регионов и дал поручение Минсельхозу совместно с представителями Карелии в Совете Федерации продолжить работу над рядом законодательных инициатив в сфере товарной аквакультуры и охраны водных биоресурсов. Одна из них — сохранение и легализация рыбацких и охотничьих избушек.