Артур Парфенчиков окунулся в крещенскую купель

Глава Карелии опубликовал видеоролик.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в личном профиле поделился видеороликом, на котором он окунается в крещенскую купель.

«Друзья, с Крещением Господним!



Желаю вам мира в душе и сердечного тепла. Чтобы не иссякало желание помогать ближнему своему.



Храни вас Бог!», — написал руководитель региона.