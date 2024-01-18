Артур Парфенчиков окунулся в крещенскую купель

Глава Карелии опубликовал видеоролик.
Глава Карелии Артур Парфенчиков в личном профиле поделился видеороликом, на котором он окунается в крещенскую купель.
«Друзья, с Крещением Господним!
Желаю вам мира в душе и сердечного тепла. Чтобы не иссякало желание помогать ближнему своему.
Храни вас Бог!», — написал руководитель региона.
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