Артур Парфенчиков опубликовал видео, как Владимир Путин открыл участок трассы в Карелии

Глава Карелии показал, как президент России запустил движение по новому участку трассы между нашей республикой Ленинградской и Вологодской областями.

Открытие участка трассы А-215 между сёлами Шёлтозеро и Рыбрека, с 58 по 74 км, прошло 15 октября вечером. Напомним, подрядчик — компания «ВАД» — завершил капремонт на год раньше запланированного срока. Дорога стала комфортнее и безопаснее: здесь уложили трёхслойный асфальт, в населённых пунктах оборудовали освещение, пешеходные переходы и тротуары.

Старт движения по обновлённой магистрали в режиме телемоста дал президент России Владимир Путин. В церемонии открытия дорожного объекта приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков, начальник федерального учреждения Упрдор «Кола» Дмитрий Джос и заместитель генерального директора АО «ВАД» Антон Абрамов.

Артур Парфенчиков сегодня, 16 октября, опубликовал видео о том, как открывали этот участок дороги.

— Важнейший для нас проект! — подчеркнул глава республики Артур Парфенчиков. — В итоге мы получим современную транспортную артерию, благодаря которой жители многих посёлков Прионежского района станут ближе к столице Карелии, здесь активно идёт строительство индивидуального жилья. Огромное спасибо, Владимир Владимирович, за поддержку и внимание к нашему северо-западному приграничному региону.Напомним, дорога «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску» была передана в федеральную собственность в 2019 году. Она пролегает по западному побережью Онежского озера, обеспечивая транспортную доступность десятка населённых пунктов Прионежского района.

По территории Карелии проходит 102 км трассы А-215, обновляют её поэтапно. Ранее подрядчик отремонтировал участки вблизи Деревянки, Педасельги, Шокши и Деревянного общей протяжённостью 58 километров. Здесь также уложили сверхпрочный асфальт, в границах населённых пунктов обустроили пешеходную инфраструктуру, протянули линии освещения, оборудовали автобусные остановки.

Сейчас подрядчик приводит в нормативное состояние оставшийся до границы с Ленинградской областью отрезок в 15 км. Работы здесь завершат в 2026 году. В планах — ремонт подъезда к Петрозаводску со стороны Деревянного. Его планируют сделать четырёхполосным. Проект уже прошёл государственную экспертизу.