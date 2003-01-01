Артур Парфенчиков открыл движение по новому Лобановскому мосту в Петрозаводске

Глава Карелии поздравил работников АО «ВАД» и ООО «БалтМостСтрой» с профессиональным праздником и вручил награды за вклад в развитие дорожной отрасли региона.

19 октября, в День работников дорожного хозяйства Глава Карелии Артур Парфенчиков открыл движение по обновленному Лобановскому мосту в Петрозаводске. Он стал настоящей визитной карточкой города. Специалисты провели здесь большую работу: оборудовали дождевую канализацию, переустроили электросети и сети связи, заменили железобетонные опоры нового моста, увеличили ширину тротуаров до 3 метров. Для комфорта автомобилистов вдвое увеличили количество полос движения, любители велоспорта смогут по достоинству оценить отдельные велодорожки шириной 1,5 метра. Настоящим украшением Лобановского моста стала уникальная архитектурная подсветка. Также подрядчик облагородил и прилегающую территорию.

Новый мост имеет огромное значение для развития городской инфраструктуры Петрозаводска, он позволит улучшить транспортную доступность центральных районов города за счет перераспределения транспортных потоков. По обновленной эстакаде вновь будут курсировать троллейбусы № 3 и 6.

— Сегодня, в День работников дорожного хозяйства, мы открываем движение по обновленному Лобановскому мосту, — отметил Артур Парфенчиков. — За последние несколько лет Правительство Карелии провело огромную работу по обновлению дорог по всей республике, это отметил несколько дней назад наш Президент Владимир Владимирович Путин, когда открывал участок трассы А-215 в Прионежском районе. За прошедшие пять лет мы отремонтировали 35 новых мостов и 18 искусственных сооружений, среди возводили в сложнейших географических условиях Карелии. Лобановский мост стал последним из всех аварийных мостов, который приведен в нормативное состояние.

По контракту объект должны открыть в конце июля 2026 года, однако благодаря использованию уникальных проектных решений, а также грамотной работе подрядной организации завершить работы стало возможным на полгода раньше установленного срока.

За многолетний труд и вклад в развитие дорожной отрасли республики Артур Парфенчиков присвоил заместителю начальника строительного управления по производству строительного управления по Республике Карелия АО «ВАД» Евгению Савинскому Почетное звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Республики Карелия». Ряд дорожников наградили Почетными грамотами Правительства Карелии и Благодарственными письмами Главы республики. Среди них — ведущий эксперт дорожного хозяйства КУ Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» Михаил Иванов, техник организации дорожного движения строительного управления АО «ВАД» Олег Дереневский, монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций ООО «БалтМостСтрой» Никита Иванов, Эдуард Семенов и Дмитрий Сергеев, и другие.

Напомним, что все работы на Лобановском мосту проводили в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы» за счет республиканского бюджета. Сам мост был построен еще в 1963 году, и с тех пор не подвергался серьезным ремонтам. С 2017 года он был признан аварийным.